Elezioni comunali, risultati in diretta: centrosinistra verso vittoria al primo turno a Bologna, Napoli e Milano

ROMA – Urne chiuse per il voto alle elezioni amministrative 2021. Secondo quanto emerge dai primi exit poll e dai riscontri dei primi dati reali, l’alleanza Pd-M5s vince al primo turno a Bologna con Matteo Lepore e a Napoli con Gaetano Manfredi. Verso la vittoria al primo turno anche il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala.

Si va verso il ballottaggio invece a Roma e Torino. Nella Capitale è testa a testa tra il candidato del Pd, Roberto Gualtieri, e quello del centrodestra, Enrico Michetti. Più staccati la sindaca uscente Virginia Raggi e Carlo Calenda. A Torino è in testa a sorpresa il candidato del Pd, Stefano Lo Russo, che andrà al ballottaggio con lo sfidante del centrodestra Paolo Damilano.

In Calabria va verso la vittoria Roberto Occhiuto del centrodestra, con gli sfidanti Amalia Bruni (Pd-M5s) e Luigi de Magistris (Sinistra) fermi intorno al 25%.

AFFLUENZA IN CALO, IERI SERA AL 41,65%

Calo dell’affluenza alle urne per l’elezioni 2021. Alle 23 di domenica 3 ottobre è stata registrata una partecipazione all’amministrative pari al 41,65% degli aventi diritto, secondo quanto riportato sul sito del Viminale. Nelle precedenti elezioni alla stessa ora si era registrata un’affluenza del 61,49%. Va però precisato che in quel caso si votava in un solo giorno.

Simile lo scenario nei 404 Comuni della Calabria dove sono in corso le elezioni Regionali: alle 23 aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Come riportato sul portale delle elezioni del ministero dell’Interno, nella precedente tornata elettorale del 2020, alla stessa ora, l’affluenza registrata era stata del 44,43%. In quell’occasione le urne sono state aperte un solo giorno: domenica 26 gennaio.