Suppletive Camera, Enrico Letta vince a Siena: “Il centrodestra non esiste più”

ROMA – “Si vince se si allarga la coalizione, anche oltre il Pd”. A dirlo e’ il segretario del Pd Enrico Letta, commentando i risultati delle elezioni comunali e la sua vittoria nel collegio di Siena alle suppletive per il seggio della Camera lasciato vacante da Pier Carlo Padoan.

“Mi vengono in mente – aggiunge – le polemiche a questo punto pretestuose sul tema del simbolo. Noi abbiamo dimostrato che la destra e’ battibile. Quando mi e’ stato chiesto di tornare sei mesi fa, la vittoria della destra sembrava ineluttabile. Oggi il centrodestra e’ battibile. Questo centrodestra non c’e’ piu’. Perche’ senza Berlusconi non c’e’ piu’ il federatore”.

“E’ una grande vittoria del centrosinistra e del Pd- continua Letta- che rafforza l’Italia perche’ rafforza il governo Draghi. La volonta’ dell’Italia di uscire dalla pandemia e cominciare a lavorare. Siamo tornati in sintonia con il Paese. Questo e’ il senso piu’ importante del voto. E lo siamo tornati ovunque”.