Torino, proiezioni: Lo Russo in vantaggio su Damilano. Si va verso il ballottaggio

ROMA – Urne chiuse per le elezioni comunali a Torino. Il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo ha 4 punti di vantaggio sullo sfidante Paolo Damilano secondo le proiezioni flash di ‘Consorzio opinio’ per la Rai, con una copertura del 5% del campione. Il centrosinistra di Lo Russo è primo col 44,3% dei voti, secondo il candidato sostenuto dal centrodestra Damilano col 40,4%. Terza Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle col 9,2%, quarto il comunista Angelo d’Orsi col 2,1%.

CROLLO DELL’AFFLUENZA: QUASI -10% IN MENO RISPETTO AL 2016

Crollo dell’affluenza a Torino rispetto al 2016. Nei 919 seggi della città si sono presentati 331.488 votanti, il 48,06% degli aventi diritto, che in totale sono 689.684. Nel 2016 si raggiunse il 57,18% dei votanti complessivi. Un crollo ancora maggiore è registrato se si confronta il dato odierno con l’affluenza al voto della Camera dei deputati alle ultime politiche del 2018, quando voto’ il 73,22% degli aventi diritto.

ORE 16:03 – Stefano Lorusso del centrosinistra si conferma in testa a Torino secondo le prime proiezioni flash (campione 4%) diffuse dal Tg de La7. La forbice dell’ex capogruppo dem in Comune va dal 40.6% al 44.6%. Insegue, come detto anche dagli exit poll Rai, il candidato del centrodestra Paolo Damilano tra il 36 e il 40%.

ORE 15:05 – Secondo gli instant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24, in vantaggio c’è il candidato Stefano Lo Russo, con una percentuale tra il 43 e il 47%. Insegue il candidato di centrodestra Paolo Damilano, accreditato tra il 38 e il 42%, mentre Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle si ferma al 6-10%. Se i dati degli instant poll dovessero essere confermati, nel capoluogo piemontese si andrà dunque al ballottaggio per decidere chi sarà il nuovo sindaco.