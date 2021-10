Conte: “Ai ballottaggi mai con la destra, valuteremo dialogo con alleati”

ROMA – “Anche i passaggi che non sono in linea con le nostre ambizioni non possono compromettere il nuovo corso. Una delle criticità che abbiamo rilevato da subito è lo scarso radicamento sul territorio. Continueremo nel dialogo col territorio. Ci sono segnali molto molto incoraggianti e alcuni anche clamorosamente incoraggianti”. Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in una valutazione del voto alle amministrative.

Per quanto riguarda il secondo turno, Conte annuncia: “Valuteremo sui ballottaggi se ci sono le condizioni per continuare un dialogo” con gli alleati. “Non vogliamo dare l’impressione di essere irrispettosi nei confronti dei cittadini: non c’è un pacchetto di voti che spostiamo a destra e a manca a seconda della convenienza”. Su una cosa però il leader pentastellato sembra non avere dubbi: “Sicuramente non possiamo convergere col centrodestra“.

All’esterno di Montecitorio, il presidente del M5S ha proseguito: “Siamo partiti molto tardi in questo progetto politico di rinnovazione del Movimento che è di medio e lungo termine e richiederà dei tempi per alimentare gruppi territoriali e forum tematici. Già adesso ci sono segnali incoraggianti, penso a Napoli e Bologna. In altri sono meno incoraggianti ma chiaramente non può essere il primo passaggio che può condizionare la forza e la solidità di un progetto politico”.