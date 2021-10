NAPOLI – I primi exit poll Rai danno in forte vantaggio il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto con una percentuale che oscilla tra il 46,5 e il 50,5%. Indietro la candidata appoggiata dal centrosinistra e M5S Amalia Bruni con il 24-28%. Non andrebbe oltre il 25% invece il candidato civico Luigi De Magistris. Per l’ex governatore della Regione, Gerardo Mario Oliverio, percentuali comprese tra l’1,5 e il 3,5%.

L’affluenza alle 15 si attesta al 42,16%.