Bologna, Lepore verso la vittoria al primo turno. Crolla l’affluenza

ROMA – Urne chiuse a Bologna per le elezioni del nuovo sindaco. Secondo le prime proiezioni realizzate da Swg per La7, Matteo Lepore è vicino all’elezione al primo turno col 58,2-62,2%, mentre il candidato di centrodestra Fabio Battistini è tra il 27,7% e il 31,7%. La copertura è del 5% del campione.

AFFLUENZA GIÙ DI OTTO PUNTI

Crolla anche a Bologna l’affluenza alle elezioni amministrative. Nella precedente tornata del 2016, a Bologna città si era espresso il 59,6% degli aventi diritto al voto. Secondo i dati sulla piattaforma del Ministero dell’Interno, a questo giro l’affluenza ha superato sì la soglia del 50%, ma fermandosi comunque al 51,16%. Stesso trend a livello provinciale, dove il dato complessivo supera di poco quello del capoluogo arrivando al 51,87% contro la media del 60% di cinque anni fa. Meglio di tutti fa il Comune di San Giovanni in Persiceto, che sfiora il 61% contro il 62,3% del 2016. A Castel del Rio l’affluenza è al 56,4% contro il 70% di cinque anni. A Monghidoro i votanti sono stati il 56,6% degli aventi diritto, contro il 63,2% del 2016. Ad Alto Reno terme l’affluenza è al 51,6% contro il 74% della precedente tornata. Fanalino di coda il Comune di Gaggio Montano, dove tra l’altro c’era una sola lista in campo: ha votato il 49,8% (quindi meno di un cittadino su due) contro il 54,5% delle scorse amministrative.

ORE 16:47 – A Bologna “si delinea una vittoria netta che dà forza al progetto del centrosinistra bolognese e premia la proposta messa in campo per la città da Matteo Lepore”. Lo dichiara il segretario del Pd bolognese, Luigi Tosiani, dal comitato elettorale di Lepore al Locomotiv. Se i risultati effettivi saranno quelli che stanno emergendo, sarebbe la vittoria “più larga mai ottenuta da quando c’è questa legge elettorale sui sindaci“, sottolinea Tosiani, grazia ad una “proposta che rafforza l’idea di un centrosinistra che con questa prospettiva può guardare alle politiche del 2023 con più fiducia“.

ORE 16:03 – Anche le prime proiezioni danno Matteo Lepore oltre il 60%. Quella diffusa dalla Rai (Opinio) sul 5% di copertura del campione vede il candidato del centrosinistra a Bologna col 62,6%, seguito da Fabio Battistini col 27,6%. Seguono Marta Collot al 4,4% e Dora Palumbo col 2,4%. Il totale degli altri candidati sindaco fa il 3%.

ORE 15:05 – Gli instant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 indicano un largo margine di vantaggio per Matteo Lepore sugli avversari. Il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle è al 59-63%, mentre quello di centrodestra Fabio Battistini è in una forbice tra il 31 e il 35%. La candidata sindaca di Potere al Popolo Marta Collot, stando agli instant poll, ha raccolto tra l’1 e il 3% delle preferenze.

DE MARIA: “TENDENZA CHIARA, VITTORIA SARÀ LARGA”

Facce distese e sorrisi al comitato elettorale di Matteo Lepore, il candidato sindaco del centrosinistra a Bologna che secondo i primi exit poll si avvia a vincere le amministrative al primo turno e con ampio margine. Fuori e dentro il Locomotiv, dove per oggi è stato spostato il comitato, ci sono per ora poche persone ma inizia il via vai e si respira ovviamente un certo ottimismo. Già sul posto i parlamentari dem Andrea De Maria e Luca Rizzo Nervo. “Mi pare si delinei una tendenza molto chiara”, commenta De Maria, con una “vittoria molto larga di Lepore” e questo all’interno di un “quadro molto positivo per il Pd e il centrosinistra” a livello nazionale.

BENAMATI: “OTTIMO LEPORE IN UN OTTIMO CENTROSINISTRA”

In attesa delle proiezioni e dei numeri sull’esito delle elezioni comunali, ad urne appena chiuse si profilano subito “indicazioni di un ottimo risultato per Lepore” candidato sindaco del centrosinistra a Bologna, “in un quadro di un ottimo risultato del centrosinistra in tutta Italia”. A dirlo è il parlamentare bolognese del Pd Gianluca Benamati, su Facebook. Aggiungendo: “Non era scontato dopo questa crisi sanitaria, ma la politica seria e attenta ai problemi dei cittadini praticata del centrosinistra torna ad essere premiata dagli italiani. Ed è già un primo importante risultato”.