Napoli, per Manfredi in tasca la poltrona di primo cittadino già al primo turno

NAPOLI – Urne chiuse a Napoli per le elezioni del nuovo sindaco. Gli instant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 indicano un largo margine di vantaggio per Gaetano Manfredi sugli avversari. Il candidato di centrodestra Catello Maresca è al 23-27%, mentre Antonio Bassolino è in una forbice tra il 10 e il 14% . Infine la candidata sindaca Alessandra Clemente, stando agli instant poll, ha raccolto tra l’6 e il 10% delle preferenze.

PRIMO EXIT POLL OPINIO RAI: MANFREDI TRA 57 E 61%

Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per il centrosinitra e il M5s, avrebbe, stando al primo exit poll Opinio Rai diffuso immediatamente dopo la chiusura delle urne, in tasca la poltrona di primo cittadino già al primo turno. Stando alle percentuali, infatti, è accreditato di una percentuale che oscilla tra il 57 e il 61%.

Per il candidato del centrodestra, Catello Maresca, una forbice tra il 19 e il 23%. Fuori dai giochi anche Antonio Bassolino (percentuali tra il 9 e il 13%) e Alessandra Clemente, espressione dell’uscente Amministrazione, accreditata con un divario tra il 5,5 e il 7,5%.

La copertura del campione è pari all’80% .