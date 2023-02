Sanremo 2023, Sethu in gara con ‘Cause perse’: il testo della canzone

ROMA – Sethu è uno degli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove si esibirà nella seconda serata della kermesse sulle note di ‘Cause perse’. Il pezzo, autobiografico, parla di “quando nell’inseguire le tue ambizioni, chi hai al fianco non è sempre in grado di capire le tue battaglie“, ha raccontato il canante.

Sethu si è classificato nella top 6 di ‘Sanremo Giovani’, insieme a Olly, Will, gIANMARIA, COLLA ZIO e Shari, riuscendo così ad entrare in gara nella competizione ufficiale. Il giovane esordiente dovrà vedersela con i favoriti Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia.

Ad esibirsi nella seconda serata ci sarà anche Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Sul palco stasera anche Modà e Levante, che nei loro brani affrontano, in maniera differente, il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE ‘CAUSE PERSE’ DI SETHU

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse