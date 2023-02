Nuovo caso Rosa Chemical: il sextoy che ha mostrato a Sanremo si chiama come la sua canzone. È pubblicità?

ROMA – Non bastavano le polemiche della vigilia e quelle durante il Festival per il bacio alla francese con Fedez, che hanno portato a un esposto in Procura per atti osceni in luogo pubblico e scatenato una presunta crisi tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni. Ora su Rosa Chemical si scatena un nuovo caso, per il sextoy portato sul palco dell’Ariston nel corso della serata dei duetti, in cui si è esibito in coppia con Rose Villain sulle note di ‘America’ di Gianna Nannini.

LEGGI ANCHE: La figlia di Little Tony: “Gino Paoli ha offeso i miei genitori a Sanremo, valuto la querela”

Come fa notare il magazine MOW, il plug anale mostrato dal cantante è commercializzato dall’azienda MySecretCase, specializzata in giocattoli sessuali, con il nome ‘Sanremo Made in Italy’. Sì, proprio il titolo della canzone in concorso al Festival. Il gadget, passato quasi inosservato nell’infinita serie di polemiche provocate dalla kermesse, potrebbe quindi avere ricevuto una pubblicità occulta dalla performance di Rosa Chemical.

LEGGI ANCHE: Blanco indagato per danneggiamento dopo aver devastato il palco di Sanremo

Una vera e propria operazione commerciale, studiata nei minimi dettagli? Di certo fanno pensare le parole di Norma Rossetti, fondatrice del brand MySecretCase: “Mai come quest’anno il sesso e il piacere sono stati protagonisti delle canzoni di Sanremo. Di amore si è parlato sempre, mai però di liberazione sessuale”. L’imprenditrice ha rimarcato l’importanza del “fatto che i sextoy siano riusciti a calcare il palco più importante della musica italiana, davanti a più di 11 milioni di persone”. E ha fatto sapere che l’azienda ha deciso di regalare, durante la finale di Sanremo, il plug anale mostrato da Rosa Chemical a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Non è escluso che adesso l’Agcom voglia vederci chiaro, anche perché si tratterebbe di pubblicità di un prodotto per adulti. E che il cantante torinese debba rispondere ancora una volta delle sue provocazioni sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Rosa Chemical: “Non siamo liberi come ci dicono. Con Fedez un bacio tra amici, follia parlare di tradimento”