Anna Oxa a ‘Belve’ rivela la verità sulla lite con Madame a Sanremo

ROMA – Dopo il grande successo delle scorse stagioni domani, martedì 21 febbraio, torna ‘Belve‘, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Ogni martedì alle 21 a farla da padrona su Rai2 saranno pungenti e ironici faccia a faccia. Domani Fagnani ospiterà nel suo studio Ignazio La Russa, Wanda Nara, Naike Rivelli e Anna Oxa.

ANNA OXA ALLE BELVE PARLA DELL’ULTIMO POSTO A SANREMO

La nota cantante, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano ‘Sali (Canto dell’Anima)’ – dopo aver rifiutato tutti i programmi – sceglie ‘Belve’ per un’intervista a ruota libera.

Sulla kermesse canora, quando Fagnani chiede cosa ne pensi della 25° posizione in classifica, Oxa risponde che non riconosce l’ultima posizione: “Per me il voto non ha valore, non esiste. Il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero”.

Incalzata dalla conduttrice sul perché si sia sottratta a tutte le interviste risponde sibillina: “Ci possono essere ragioni che ora non posso rivelare”.

IL ‘BICCHIERE GATE’ E LA LITE TRA ANNA OXA E MADAME

E ancora sul ‘bicchiere gate’, di cui Oxa sarebbe stata protagonista con Madame, la cantante dichiara: “La nostra lite è stata orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

Dopo la terza serata della kermesse Deianira Marzano aveva infatti diffuso la notizia secondo cui due artisti, le cui iniziali erano A e M, avevano discusso pesantemente nel backstage, arrivando al punto di lanciarsi un bicchiere d’acqua addosso. L’indizio aveva portato molti utenti a supporre che le protagoniste della lite fossero Anna Oxa e Madame, fatto smentito da entrambe.

Quando Fagnani a ‘Belve’ chiede alla sua ospite perché tutti hanno preso subito per vera la notizia, Oxa taglia corto: “Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.