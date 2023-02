Sanremo 2023, i Modà in gara con ‘Lasciami’: il testo della canzone

ROMA – I Modà tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo con ‘Lasciami‘, un brano che solo apparentemente racconta la fine di una storia sentimentale. Dietro le parole scritte dal frontman in realtà c’è il rapporto di “amore e odio” con la depressione, diagnosticata a frontman della band nel 2021. Il tema è presente anche in un altro brano in gara alla kermesse, quello di Levante, che nella sua ‘Vivo’ parla dei difficili momenti vissuti dopo la gravidanza.

Dopo una prima serata, record di ascolti, in cui si sono esibiti i favoriti Marco Mengoni e Ultimo, ora c’è grande attesa per l’esibizione di Giorgia, anche lei data tra i vincenti dai bookmaker. Così come per Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Ad infiammare il dibattito politico c’ha pensato anche Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE ‘LASCIAMI’ DEI MODÀ

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.