Levante si fa bionda e a Sanremo canta la depressione post partum: “Mi vedevo brutta”

ROMA – Levante torna a Sanremo con il brano ‘Vivo’ e affronta un tema delicato, quello della depressione post-partum. A tre anni da ‘Tikibombom’, dodicesima all’Ariston ma tra le hit di maggior successo di quell’edizione, la 35enne siciliana porta sul palco della kermesse una parte di sé.

A febbraio di un anno fa è diventata mamma di Alma Futura, una grande gioia a cui è seguito un periodo di depressione. Così è nata ‘Vivo’: “desideravo ritrovare un equilibrio- ha dichiarato la cantante in un’intervista a L’Espresso, raccontando la genesi del brano-. Al centro della canzone c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, sentirsi vivi”.

“Ho scritto questa canzone a tre settimane dal parto, ero nel buio totale- ha spiegato- Oggi il tema resta molto delicato, se ne parla in maniera troppo superficiale. È ancora tabù, come se il senso di colpa prevalesse sul dolore. Non puoi essere triste perché hai vissuto una gioia, hai avuto la fortuna di dare la vita. E invece il periodo che segue il parto è molto complicato per noi donne, devi fare i conti con un corpo che non è più tuo. È diventato una casa”.

Anche il recente cambio di look, ha svelato Levante, è legato alla gravidanza, al non vedersi più bella. “Mi vedevo brutta. Dentro di me sono sempre stata bionda, mi sono detta ‘voglio fare questo colore folle‘- ha dichiarato, rassicurando però i fan che si sono sentiti delusi dalla sua trasformazione– Non resterò a lungo bionda, anche perché la ricrescita è uno “sbattone” totale”.

Nella serata dei duetti Levante si esibirà insieme a Renzo Rubino sulle note di ‘Vivere’ del rocker Vasco Rossi.