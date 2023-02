Sanremo 2023, Olly canta ‘Polvere’: il testo della canzone

(Credits foto Mattia Giuolo)

ROMA – Olly è uno degli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove porta ‘Polvere’. Ventotto cantanti, con altrettanti brani originali, un solo vincitore: chi sarà? Sanremo 2023 si preannuncia una gara all’ultima nota tra grandi ritorni (come quelli di Paola e Chiara e gli Articolo 31) e nuovi voci (oltre Olly, anche Mr. Rain, Will, Sethu, gIANMARIA, COLLA ZIO e Shari), tutti in gara in un’unica categoria ‘Artisti’. Per i bookmaker la sfida per il podio sarà tra Marco Mengoni, Giorgia e Ultimo, seguiti da Elodie e Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Ma c’è grande attesa anche per i Modà e Levante, che affrontano nei loro brani il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

LEGGI ANCHE: Mosca ironizza su Zelensky a Sanremo: “Peccato, avrebbe potuto vincere”

Sanremo 2023, Mr. Rain in gara con ‘Supereroi’: il testo della canzone

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE ‘POLVERE’ DI OLLY

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo