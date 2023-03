ROMA – Intonare una canzone e trovarsi a cantarla con il suo interprete. Succede a Roma, dove un’artista di strada ha duettato a sorpresa con Tananai. Virginia Mingoli si stava esibendo in via del Corso sulle note di ‘Tango’, il brano di Sanremo 2023 con cui il cantante si è classificato al quinto posto. Tra il pubblico radunatosi per ascoltarla è comparso proprio Tananai. Una folla di gente è accorsa ad assistere al duetto, che in meno di 24 ore è diventato virale sul web.

