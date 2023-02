Sanremo 2023, Madame in gara con ‘Il bene nel male’: il testo della canzone

ROMA – Madame è tra gli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove porta ‘Il bene nel male”. L’interprete di ‘Marea’, molto attesa, è rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Dopo una prima serata, record di ascolti, in cui si sono esibiti i favoriti Marco Mengoni e Ultimo, c’è grande attesa per l’esibizione di Giorgia, anche lei data tra i vincenti dai bookmaker. Nella seconda serata si esibiranno anche i Modà e Levante, che nei loro brani affrontano, in maniera differente, il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, i testi delle canzoni in gara nella prima serata

Sanremo 2023, dai vestiti di Chiara Ferragni alla furia di Blanco: i meme della prima serata

Sanremo 2023, il significato degli abiti di Chiara Ferragni

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE ‘IL BENE NEL MALE’ DEGLI ARTICOLO 31

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male