Sanremo 2023, i testi delle canzoni in gara nella prima serata

ROMA – Conto alla rovescia quasi terminato per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. A condurre la prima serata della kermesse saranno Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni, co-conduttrice anche della finale. Il festival della canzone italiana si aprirà con un ospite d’eccezione, annunciato a sorpresa oggi in conferenza stampa: Roberto Benigni, che onorerà i 75 anni della Costituzione Italiana. A cantare l’inno nazionale sarà “l’eterno ragazzo” Morandi, mentre per la prima volta nella storia il Teatro Ariston ospiterà un presidente della Repubblica. Sergio Mattarella prenderà infatti parte alla serata inaugurale del festival. Ospiti stasera al Festival di Sanremo, oltre a Benigni, saranno Mahmood e Blanco, i Pooh ed Elena Sofia Ricci. Mercoledì 8 febbraio canteranno gli altri 14 artisti, giovedì torneranno tutti e 28 sul palco, venerdì sarà la serata dei duetti e nella finalissima di sabato si esibiranno ancora tutti i concorrenti in gara.

SANREMO 2023, SCALETTA E TESTI DELLE CANZONI IN GARA NELLA PRIMA SERATA

Ecco la scaletta dei 14 cantanti in gara che si esibiranno nella prima serata di Sanremo, con i testi delle loro canzoni: