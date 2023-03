Fabrizio Corona: “Il Gf lo vince Tavassi, ecco il perché”

BOLOGNA – Il Grande Fratello Vip numero sette? Lo vince Edoardo Tavassi, parola di Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip dal suo canale Telegram annuncia di essere già sicuro di chi sarà il vincitore del Gf Vip di quest’anno. L’appuntamento con la finalissima è lunedì 3 aprile e in finale ci saranno sei finalisti. I nomi dei primi cinque si conoscono già: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il sesto finalista sarà decretato dal televoto in corso questa settimana e si tratterà – dopo l’uscita di Luca Onestini che ha spiazzato tutti – o di Alberto De Pisis o di Milena Miconi.

Ma l’ex re dei paparazzi non ha dubbi. “Come vi ho promesso ieri, ecco qui in anteprima il vincitore del Grande GFratello 2023: il vinciyore è Edoardo Tavassi, Un perchè c’è, non è che c’è un complotto. È perchè ha un metodo di come funzionano i social media. vincerà Edoardo Tavassi”.

TAVASSI, IL RE DEGLI ‘SPARTANI‘

Per quali motivi potrebbe vincere ‘Tavassone’, come è solito chiamarlo il conduttore Alfonso Signorini? Edoardo Tavassi, checchè ne dica Corona, è effettivamente uno dei personaggi più forti all’interno del Gf Vip. È entrato già come personaggio molto conosciuto, ricordiamoci che è arrivato a un passo dal vincere l’Isola dei famosi, lo scorso anno: è stato costretto a lasciare a una settimana dalla finale a causa di un infortunio. Era il giugno 2022. Una voglia di riscatto gli è rimasta, e forse anche una voglia di ‘giustizia’ da parte del suo seguito a casa.

UN INGRESSO PIENO DI IRONIA

Entrato nel Gf solo a programma iniziato (l’ingresso avvenne nella puntata del 23 novembre, insieme a Luca Onestini), la prima sera aveva subito regalato battute a ogni inquilino e detto che era arrivato per trovare “la madre dei suoi figli”. Tavassi, poi, ha subito conquistato tutti con la sua ironia, simpatia e soprattutto con una notevole prontezza di battuta che lo ha avvantaggiato in molte situazioni. Alcuni concorrenti si sono molto legati a lui, e proprio intorno alla sua figura, col passare delle settimane, si è creata una divisione netta all’interno della casa tra due schieramenti, ribattezzi ‘spartani’ e ‘persiani’. A qualcuno non è mai piaciuto (a Nikita ad esempio, oppure ad Antonella Fiordelisi, che mal tollerava il suo legame con il fidanzato Edoardo Donnamaria).

IL VAN-GATE E LA STECCA DEL BILIARDO

Durante il programma a volta ha esagerato in alcune situazioni ed è stato richiamato dal programma. Non solo c’è stato l’episodio del van-gate, la ‘notte dei coltelli’ degli spartani all’interno del van, dove oltre a sparlare degli altri inquilini a un certo punto sono anche stati staccati i microfoni. Tavassi ha pure rischiato di farsi squalificare per il brutto gesto della stecca del biliardo, su cui Signorini lo ha rimbrottato. Di fatto, però, Tavassi è ancora dentro la casa ed è in finale. Sarà per la simpatia, per le irresistibili imitazioni che ha regalato dei tutti gli altri concorrenti e forse anche per la love story intrapresa con Micol Incorvaia, nata all’interno della casa.

GLI INCORVASSI

L’avvicinamento è iniziato in modo scherzoso (lui entrando le aveva detto che non la riconosceva a causa dei troppi filtri che usava su Instagram) e poi è maturato un sentimento che molti fan ora giudicano sincero. Non tutti, però, a casa in molti pensano che il loro sia un amore freddo, legato solo alla strategia della ‘coppia’ che solitamente all’interno dela Grande Fratello funziona sempre. L’ultima a dirlo è stata Wilma Goich in un’intervista della settimana scorsa. Per sapere se il vincitore sarà davvero lui, no nresta che accendere la tv su Canale 5 la sera di lunedì 3 aprile per la finalissima.

