Antonella Fiordelisi va dal suo amico Fabrizio Corona. E lui: “In tv sembravi obesa”

BOLOGNA – “E dire che sembrava obesa, e invece è in forma“: con queste parole, scherzose ma veramente di scarso gusto, Fabrizio Corona ha salutato la sua amica Antonella Fiordelisi, che una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip è andata a salutarlo insieme al suo fidanzato Edoardo Donnamaria, da cui in questi giorni è inseparabile. La coppia più discussa del momento (i social continuano a parlare di loro in continuazione, lei ha ‘occupato’ buona parte della scorsa puntata del Gf Vip nonostante sia ormai uscita) e sulle riviste patinate non si contano gli articoli sulla loro storia d’amore e sul loro futuro (si parla pure di un figlio) è andata a trovare Corona, di cui Antonella aveva raccontato di essere amica. A diffondere la notizia del loro incontro è stato lo stesso Fabrizio Corona, che ha diffuso alcune informazioni e anche un breve video attraverso il suo canale ufficiale Telegram.

RAPPORTI FREDDI COI GENITORI? LEI SU INSTAGRAM POSTA LA FOTO DI GRUPPO

Corona, oltre a ribadire il fatto che ora Antonella e Edoardo stiano convivendo insieme a Milano (in corso Como), annuncia la comunicazione di due scoop. Il primo sarebbe il fatto che i rapporto di Antonella con la sua famiglia sarebbero in questo periodo “molto freddi“. I fatti sono noti: c’è il pasticcio della mamma che ha chiesto ai fan di non votarla, e prima ancora la lettera inviata a Piersilvio Berlusconi per segnalare il fatto che la figlia fosse oggetto di “bullismo” da parte degli altri concorrenti che partecipavano con lei al gioco del Gf Vip. La notizia dei litigi in famiglia si rivela, però, priva di fondamento, o se non altro superata, dal momento che proprio Antonella ieri sera su Instagram ha postato alcune immagini di tutta la famiglia, quella di lei, riunita. Si vede lei che riabbraccia il suo cagnolino, Edoardo che lo porta al guinzaglio, la coppia fotografata insieme ai genitori di lei in una bella foto di gruppo piena di sorrisi. Quindi i rapporti, ora, sembrerebbe più che buoni. Nei giorni scorsi, effettivamente, non si era vista nessuna foto della famiglia di lei e Antonella non aveva nascosto una certa delusione nel momento in cui Alfonso Signorini, dopo l’eliminazione, le aveva detto che la richiesta di non voto era arrivata dalla sua mamma.

“I DONNALISI GLI UNICI CHE HANNO UN FUTURO”

Il secondo ‘scoop’ annunciato da Corona è il fatto che la coppia sia ricercata ricercatissima per serate, interviste e collaborazioni. Secondo lui, aggiunge, sono gli unici due vipponi che avranno successo, perché gli altri, sostiene, “sono il nulla cosmico”. Ecco le parola di Fabrizio Corona: “Tantissime offerte per la coppia, che è l’unica che ha un futuro lavorativo perché gli altri concorrenti una volta usciti saranno tutti dimenticati perché sono il nulla cosmico”. L’ex fotografo dei vip chiude, come dicevamo, con il complimento per la sua amica: “Pensavo fosse ingrassata, ma come dico nel video invece è in grandissima forma”. E aggiunge: “Lo dicevamo tutti”. Infine promette a chi lo seguirà su Telegram “tutte le novità sui Donnalisi in esclusiva“.

