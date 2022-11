Gf Vip, Tavassi a Micol Incorvaia: “Senza i filtri di Instagram non ti avevo riconosciuta”

BOLOGNA – È entrato come un tornado nella Casa del Grande Fratello e ha subito fatto sorridere i telespettatori con una raffica di boutade e gag: Edoardo Tavassi, ex concorrente dell’Isola dei famosi (a cui ha partecipato con la sorella Guendalina ed è stato costretto all’abbandono a una settimana dalla fine a causa di un infortunio), è entrato nella casa del Gf Vip nella puntata di ieri sera 3 novembre. “Sono entrato per divertirmi, ma soprattutto perchè qua dentro ci sarà la madre dei miei figli“. ha esordito scherzando.

IL FIGLIO CON NIKITA E I FILTRI DI INSTAGRAM

Tavassi ha esordito con la modella Nikita Pelizon: “Nikita il figlio nostro viene alto, occhi azzurri, capelli verdi. Un figo”.

Poi: ” Carolina a te ti conosco e conosco il tuo fidanzato. Quello mi mena. Non ti dico niente”.

E ancora: “Micol a te ti ho vista su Instagram, senza filtri non ti avevo riconosciuto. No, sto scherzando, sei bellissima”.

PAMELA CON LA SCOPA IN TESTA E L’EDOARDO SBAGLIATO

Anche le parole per Pamela hanno suscitato sorrisi: “Pamela ti sei messa la scopa di saggina in testa (ieri Pamela Prati aveva un caschetto biondo, ndr) stasera, sei fantastica. Io ti adoro e ti volevo dire che siccome potrebbe esserci un flirt tra di noi, ti stavi sposando uno che non esiste, ne hai uno in carne ed ossa. Meglio no?”.

Ad Antonella ha detto : “Antonella, ammazza come sei alta. Tu hai già un Edoardo. Hai l’Edoardo sbagliato, lo so che sono irresistibile e magari puoi fare cambio, ma ne hai giù uno”. E ancora: “Patrizia sei rimasta uguale, identica, non so se ti surgelano di notte”.

GLI YACHT DI GIAELE E IL TOY BOY DI WILMA

All’influencer Giaele, infine, ha detto: “Mi paici molto, come ragazza e tutto, ma te sei abituata agli yacht, alla Sardegna. Con me al massimo ti posso portare a vicino a Torvaianica col gommone e non credo ti possa piacere.

Infine: “Wilma, possono essere il tuo toy boy?”. Alfonso Signorini ha chiuso il siparietto dicendo: “È pure single, siete contente che sia entrato?”.

