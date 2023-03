Gf Vip, per Luca Onestini (a sorpresa) sfuma la vittoria. Strategia o sfortuna?

BOLOGNA – Non era tra i favoriti per la vittoria, ma al pubblico piaceva molto. E non aveva nemici in casa. Luca Onestini poteva forse pure vincerla questa edizione numero sette del Grande Fratello Vip. Perchè aveva fatto passare l’immagine del ragazzo pulito, divertente, sorridente e mai polemico, amicone e anche, alla fine di tutto, molto innamorato. Si è mostrato commosso e lo ha fatto in modo sincero, quando si è ritrovato a fianco all’interno della Casa la sua ex fidanzata Ivana Mrazova e durante l’avventura televisiva ha detto a più parti, senza vergogna, che uno dei suoi grandi desideri sarebbe quello di diventare papà e costruirsi una famiglia: “È il mio primo sogno, il mio desiderio più grande”, ha detto di nuovo ieri sera nella clip degli autori che lo invitavano a riflettere sul suo percorso. Dichiarazioni mature e non scontate, sicuramente non per qualcuno che punta a restare all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione. Insomma, ne usciva l’immagine di un ragazzo con la testa a posto e i piedi, tutto sommato, per terra.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, imbarazzo Antonella contro Micol: “Io una Ferrari tu una Panda, Edo ti ha tolto il ‘Segui’”

ONESTINI SI RACCONTA

Se Luca Onestini si sentiva di fatto con un piede in finale, alla fine è uscito a sorpresa ieri sera con l’ultimo televoto flash stabilito dal programma per smaltire il numero dei finalisti. Ha perso contro Nikita Pelizon e contro Alberto De Pisis, con uno scarto non troppo marcato da quest’ultimo: per Nikita ha votato il 48%, per Alberto il 28% e per Luca il 24%. Ieri sera, prima di uscire, l’ex tronista di Uomini e donne ha avuto un momento dedicato a sè e ha ricostruito la sua vita negli ultimi anni, attraversando il ricordo della scorsa edizione del Grande Fratello Vip (partecipò nel 2017, arrivando secondo), la storia con Ivana, il cupo periodo del Covid con la morte della nonna e la fine della sua storia d’amore. Poi questa nuova fase della sua vita, la nuova avventura televisiva e un rapporto con Ivana che si è riaperto e che ora Luca ha detto vorrebbe riprendere in mano una volta uscito dalla Casa, dopo aver chiarito con lei la situazione. Onestini, sempre nel corso della puntata, ha incontrato anche il fratello Gianmarco, a cui è legatissimo e di cui aveva parlato a lungo, mostrando un altro lato ‘tenero’ della sua vita e della sua famiglia.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Ivana Mrazova lascia la casa. Onestini in lacrime: “Ci ritroveremo fuori”

I CONCORRENTI SCELGONO LO SFIDANTE

Dopo l’uscita del calciatore Andrea Maestrelli e la dichiarazione di Edoardo Tavassi come quarto finalista del Gf Vip 7, il conduttore Alfonso Signorini ha lanciato un nuovo televoto. Che doveva servire da un lato a decretare una nuova uscita, dall’altro a trovare il nominativo del quinto finalista. Il televoto doveva essere tra tre vipponi. Solo che le nomination fatte all’interno della Casa avevano portato al televoto quattro persone, ovvero tutte. Come fare per abbassare il numero? Signorini ha fatto scegliere agli stessi concorrenti contro chi sfidarsi. La prima a decidere è stata Nikita, la più votata dai coinquilini, che ha trascinato in nomination Alberto De Pisis. Poi è toccato a lui, che a sorpresa anzichè portare al televoto come tutti si aspettavano Milena Miconi (che sarebbe stata quasi certamente eliminata poco dopo, per lo scarso sostegno da casa), ha scelto di sottoporre al giudizio del pubblico Luca Onestini. E così si sono scontrati in tre: Nikita, Alberto e Onestini. Si è visto subito che Onestini era perplesso da questa scelta. Lui e non solo lui. E se Nikita ha guadagnato la vittoria e la finale, Onestini ha guadagnato la porta di uscita. “Torno da Ivana, non mi va male. Se mi prende..“, ha commentato lui ironico.

LEGGI ANCHE: Grande passione tra Antonella e Edoardo del Gf Vip, ma i fan non ci credono troppo

ALBERTO SI È PENTITO?

Inutile dire che Luca ci sia rimasto di sasso. Lui, come anche una buona fetta di pubblico. E come tutti gli altri concorrenti, che mentre Nikita lanciava urletti di gioia per la nomina a quinta finalista erano tutti con le facce triste e cupe per la notizia che Luca Onestini non sarebbe rientrato in Casa. Alberto, il responsabile della sua uscita, si è dichiarato “pietrificato” dalla cosa. “Ero certissimo di uscire io, gliel’ho continuato a ripetere per tutto il tempo in macchina”. Sarà vero? Alberto ha detto che voleva giocarsela, e ha preferito avere al suo fianco un giocatore appunto ‘di peso’, per non vincere facile contro Milena. Sarà. In molti pensano che in realtà la sua sia stata una strategia bella e buona, per tentare di eliminare un concorrente più pesante, appunto, in vista della finalissima del 3 aprile. La sua scelta, di certo, sta già fruttando molte discussioni all’interno della casa e probabilmente se ne parlerà anche per i prossimi giorni di quest’ultima settimana. Lo stesso Alberto, già nella notte, si è detto pentito di averlo nominato ed era assalito dai sensi di colpa. In casa c’è grande tristezza e sconcerto. Nikita ha addittura pianto, oggi, per l’assenza di Onestini. In molti si sono detti “sconvolti” per l’eliminazione, a partire dai suoi grandi amici Micol incorvaia e Oriana Marzoli. Onestini, dal canto suo, ha abbozzato, ed è stato un signore anche nella sconfitta. “È un gioco, alla fine, ci sono cose più importanti“, ha detto in studio. E ha ricordato appunto Ivana. Orietta Berti, che lo ha sempre sostenuto e apprezzato, gli ha detto “Vai dalla tua Ivana che lei è più importante“. E Onestini ha concluso: “Se mi prende…”.

LEGGI ANCHE: L’ex Gf Vip Wilma contro tutti: “I Fiordelisi hanno pilotato tutto, Daniele fuori per colpa di Oriana”

IL SESTO FINALISTA

Intanto, resta ancora un finalista da decidere. Sì perchè quest’anno, ha annunciato ieri sera Signorini, c’è una circostanza inedita: fino a ora le finale del Gf Vip sono sempre state a cinque, ma quest’anno saranno sei. E il sesto finalista si deciderà nei prossimi giorni: uno dei due tra Alberto e Milena sarà eliminato in apertura di puntata. L’altro diventerà a quel punto il sesto finalista del 3 aprile, che insieme agli altri cinque (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele de Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon) potrà sperare di spuntarla come vincitore.

EGGI ANCHE: Gf Vip, la finale si avvicina: ci andrà lo spartano Tavassi o l’ultima persiana Nikita?