Al Gf Vip microfoni staccati e rivelazioni, provvedimento per quattro spartani: cosa è successo nel van

ROMA – Puntata piena di colpi di scena ieri sera al Gf Vip. Il reality si apre con una busta nera con dentro un provvedimento diretto ad alcuni ragazzi della Casa responsabili di aver commesso delle irregolarità. Ma cosa è successo? In apertura di programma Alfonso Signorini mostra delle immagini di alcuni “spartani” nel van mentre confabulano, ma toccherà attendere più di due ore per capire cosa si stessero dicendo.

GF VIP, MICROFONI STACCATI E RIVELAZIONI NEL VAN

A tramare nella ‘notte carbonara dei lunghi coltelli’ sono stati Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Sono circa le 6 del mattino quando i quattro amici iniziano a scherzare e scambiarsi confidenze goliardiche come fossero al bar sotto casa, in assoluta libertà. Ma come mai? Non sapevano di essere ripresi? Chiede Signorini agli interessati. “Gli imputati” parlano di una telecamera che in quel momento “puntava in alto” ma omettono di dire che i microfoni ambientali sono stati volontariamente staccati. Al Grande Fratello però non sfugge nulla e sfortuna vuole che il microfono di Donnamaria sia rimasto aperto, registrando tutte le dichiarazioni dei quattro, che hanno rivelato dettagli hot su alcuni concorrenti e anche irregolarità commesse nel reality.

TAVASSI E MICOL STACCANO I MICROFONI PER FARE L’AMORE

A staccare i microfoni sono stati Tavassi e Micol, che inizialmente omettono di rivelare le motivazioni di tale gesto, una grave violazione delle regole del Gf. A cedere alla fine è il vippone che rivela: “Volevamo fare l’amore ma lei si vergognava dei rumori, così ho staccato i microfoni”. Immediata la reazione di imbarazzo di Micol che si coperta il viso con la maglia. La designer era stata recentemente attaccata da Antonella proprio perché accusata di comportarsi come una falsa santarellina, mentre con Edorardo (Donnamaria) era andata a letto la prima sera.

GF VIP, COSA SI SONO DETTI DONNAMARIA, TAVASSI, MURGIA E MICOL NEL VAN

Ma cosa si sono detti i quattro spartani nel van, prima o dopo, che Tavassi e Micol facessero l’amore? Dal quarto grado a cui Signorini sottopone i concorrenti esce fuori che Murgia ha rivelato ai suoi compagni alcuni dati di gradimento del pubblico appresi prima di entrare nel reality mentre Donnamaria ha incontrato i suoi genitori nel seggio elettorale in cui si è recato per votare, i quali gli hanno mostrato un cartello con dei dati relativi al Grande Fratello. Contatti con l’esterno dunque, assolutamente proibiti dal regolamento. Ma non finisce qui perché i quattro ‘nella notte carbonara dei lughi coltelli’ hanno anche fatto delle rivelazioni sui concorrenti della casa e battute piuttosto pesanti.

GF VIP, ANTONELLA E LE FRASI HOT A LETTO CON EDO

Tra una risata e una battuta Donnamaria ha parlato anche del suo rapporto con Antonella e nello specifico della loro intimità. Sembrerebbe che i due usino un linguaggio colorito per mettere del pepe nelle loro notti di passione. A rivelarlo è stato Signorini, nello stupore di Antonella che per la vergogna si è nascosta il viso tra le mani per poi scoppiare a piangere.

TAVASSI E LA BATTUTA SU DANIELE DAL MORO E ORIANA

Nel corso della lunga nottata i quattro spartani hanno scherzato un pò su tutto, e nel mirino delle loro battute è finito anche Daniele Dal Moro. Nello specifico Signorini ha fatto ascoltare una dichiarazione di Tavassi, per gran parte censurata, in cui il Vippone diceva “cose non belle” dell’amico in riferimento al rapporto con Oriana. La frase non è stata ripetuta “per decenza” ma pare che fosse un’accusa di bisessualità. Tavassi si è difeso parlando di uno scherzo e di dichiarazioni che avrebbe fatto anche di fronte al diretto interessato più volte, e Daniele ha creduto all’amico. Insomma l’armonia tra gli spartani non sembra essere stata toccata dalle rivelazioni del conduttore.

beh cazziati come se avessero ucciso qualcuno e adesso ci ride su facendo pure un rebus sulla frase a detta sua oltraggiosa di oriana e daniele?? ma chi vuoi prendere per il culo elfo #gfvip pic.twitter.com/m5HYIOsYoe — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) February 23, 2023

IL PROVVEDIMENTO CONTRO GLI SPARTANI

Per quanto accaduto il Gf ha disposto un duro provvedimento: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sono andati d’ufficio al televoto. A rischio eliminazione lunedì prossimo saranno anche Antonella, Nikita e Oriana, le vippone che hanno incassato più nomination ieri sera. Ad aver abbandonato la Casa nella puntata è stato un altro big di questa edizione: Antonino Spinalbese. L’hair stylist, che ha infranto tanti cuori in questa edizione del reality, ha potuto finalmente abbracciare Ginevra Lamborghini, con la quale c’è stato finalmente l’agognato bacio in diretta tv.