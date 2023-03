Micol Incorvaia pensa già al dopo Gf Vip: “Una relazione a distanza con Tavassi mi fa paura”

ROMA – Gli Incorvassi avrebbero tutto per essere felici: la loro coppia è stata la più solida della settima edizione del Gf Vip, entrambi sono sicuri di un posto in finale (Micol Incorvaia ha potuto festeggiare con largo anticipo, Edoardo Tavassi ce l’ha fatta solo in semifinale) e a breve potranno vivere il loro amore lontani dall’occhio del Grande Fratello a cui nulla sfugge. Eppure, ieri è bastata una domanda dell’amica Oriana per provocare un momento di malinconia dentro la casa di Cinecittà.

IL TIMORE DI UNA RELAZIONE A DISTANZA

“Ti dispiace pensare che ti devi staccare un po’ da lui?“, ha chiesto l’influencer venezuelana, grande esperta di dinamiche da reality, a Micol. “Certo”, hanno risposto all’unisono gli Incorvassi. Poi lei ha dettagliato il suo stato d’animo: “Non mi viene ansia ma tristezza sì: passerò da vederlo ogni giorno a incontrarlo tre/quattro volte al mese. Quando sarà possibile. Non so come sarà. Un po’ mi fa paura, sinceramente”, ha ammesso Incorvaia.

MICOL NON VUOLE ANDARE A VIVERE A ROMA

A quel punto, gli amici hanno provato a farle coraggio. “Lui deve restare fisso a Roma per motivi di lavoro ma tu sarai molto freelance”, le ha ricordato Alberto De Pisis. Ma quando quest’ultimo ha messo sul tavolo l’idea di “rimanere fissa, o pseudo-fissa, a Roma”, sono emerse tutte le perplessità di Micol: “Io ho tutta la mia vita a Milano, ho gli amici, le mie cose”, ha replicato dopo un iniziale mugugno.

TAVASSI: “TI LASCIO LE CHIAVI DI CASA MIA”

“Lei può fare come le pare, può venire a casa mia a Roma, le lascio le chiavi. Può venire il week-end”, ha cercato di dimostrarsi collaborativo Tavassi. Anche se ai telespettatori più attenti non è sfuggito il modo in cui Edoardo guardava la sua fidanzata mentre lei non nascondeva di temere cosa succederà quando si spegneranno i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. Gli Incorvassi avranno un futuro dopo il reality?