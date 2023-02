VIDEO | Gf Vip, Micol su Tavassi: “Si è preso tutta la colpa per i microfoni staccati, mi veniva da piangere”

ROMA – Edoardo Tavassi è davvero innamorato di Micol, oramai è chiaro anche a lei. “Madonna si è preso tutta la colpa. Mi veniva da piangere. Nessuno ha mai fatto cosa del genere per me“, ha dichiarato commossa la vippona confidandosi con le compagne del Gf e commentando così il gesto del fidanzato, quando ieri i due sono stati messi sotto accusa da Alfonso Signorini per aver staccato i microfoni nel van, dove, a quanto sembra, avrebbero fatto l’amore per la prima volta.

Edoardo e Micol il grande fratello l’hanno già vinto. Spiace per gli altri #incorvassi pic.twitter.com/vchCY2xKHJ — Rori✨ (@Whereverigo2202) February 24, 2023

Messi alle strette sulle motivazioni che hanno spinto la coppia a rompere le regole del reality Tavassi ha confessato, addossandosi tutta la colpa e scagionando la compagna, che continuava a dire che a compiere il gesto erano stati entrambi. Il loro comportamento gli è costato la nomination d’ufficio, nella quale sono incorsi anche Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, che insieme alla coppia, prima o dopo il rapporto consumato, si sono recati nel van per scambiarsi confidenze e commenti poco carini sugli altri compagni del reality.

Chiusa la diretta Micol ha parlato di quanto avvenuto con Murgia e Oriana, entrambe commosse per l’amore dimostrato da Tavassi nei confronti della compagna: “Ti invidiamo, in maniera sana. È amore”, le parole delle due vippone. Micol si è mostrata commossa per quanto fatto da Edoardo e ha ricordato anche gli altri gesti dolci che Tavassi le ha riservato nelle scorse settimane, dalla lettera di San Valentino alla cena a sorpresa.