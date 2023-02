VIDEO | Gf Vip, gli spartani tramano nel van: cosa è successo dopo la diretta. Edoardo: “Poteva andare peggio”

ROMA – Puntata adrenalinica ieri sera al Gf Vip. Al centro del reality la ‘notte carbonara dei lunghi coltelli’ che ha visto protagonisti i quattro spartani Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Tutto è iniziato, parebbe, con gli Incorvassi che hanno staccato i microfoni ambientali nel van per fare l’amore. La coppia finora, infatti, non ha aveva mai fatto sesso perché la vippona era intimidita dalle telecamere. Il fatto aveva anche portato Micol ad essere definita da Antonella come “una falsa santarellina” all’interno della Casa, mentre fuori sarebbe andata a letto con Edoardo (Donnamaria) la prima sera.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, tutti pazzi per Micol: per lei messaggi dal cielo e la sorpresa di Tavassi (con gli Spartani)

Vero o meno che sia il motivo che ha spinto gli Incorvassi a contravvenire alle regole del Gf, i due sono finiti al televoto d’ufficio per il loro comportamento. Ma non solo loro. Infatti nel van, prima o dopo la presunta notte di passione, c’erano con loro anche Donnamaria e Murgia, e i quattro hanno passato ore a scherzare e ridere prendendo in giro anche i compagni della casa.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip microfoni staccati e rivelazioni, provvedimento per quattro spartani: cosa è successo nel van

In particolare, a finire nel mirino di Tavassi sono stati Daniele, Oriana e la loro relazione. L’ex tronista a fine puntata ha parlato con l’amico chiarendo il suo punto di vista e mettendo in chiaro che, se si trattava di uno scherzo bene, altrimenti di certo la loro amicizia non sarebbe uscita illesa dalle dichiarazioni fatte.

Daniele, darling lucidissimo: 🔥non sta torme par cul, che me girano i cogli0ni. Perché devono montare questa roba se era scherzosa e basta?🔥

Tavassi: “È come quando dici che tu bombi Micol, io non dico niente”

D: “ma perché quello non lo fanno vedere?”#GFvip #denzzzers #oriele pic.twitter.com/JE6HjTDRmz — Cali (@Cali_Gr) February 24, 2023

Nel gruppo degli spartani però sembra comunque regnare il sereno. La compagnia resta unita, nonostante le rivelazioni di Signorini, il quale, parrebbe da alcune dichiarazioni di Donnamaria, abbia raccontato molto meno di quanto temuto. “Per quello che poteva succedere ci è andata bene-, dice il conduttore di Forum a Murgia che concorda con lui- Io lavoro in tv e per una battuta sbagliata non lavoro più”. A confermare ciò il fatto che Donnamaria e Murgia siano stati puniti per delle rivelazioni che avevano fatto nel van, da loro stessi dichiarate in puntata durante il quarto grado a cui sono stati sottoposti. Il primo ha infatti ammesso di avere avuto dei contatti con l’esterno, mentre Murgia ha raccontato di aver rivelato agli amici alcuni dati sulle preferenze del pubblico. Murgia ed Edoardo non erano inizialmente nella busta nera di Signorini, ma ci sono finiti dopo l’interrogatorio in diretta del conduttore e le loro ammissioni spontanee. Fatto che conferma “la bontà del Gf” nel non rivelare tante cose dette dai vipponi nella famosa notte del van.

Edoardo.D a Oriana: “Se c’eri te, a te facevano un culo come una capanna”



SENTO SOLO VERITÀ#gfvip #oriele pic.twitter.com/bs9tnZ190f — sisonokevin (@_soleilandia_) February 24, 2023

#gfvip #gintonic

Forum che continua ad autosabotarsi dicendo che gli è andata bene perchè hanno coperto alcune cose, che se avessero fatto vedere non avrebbe lavorato più pic.twitter.com/GKUbZMLSo7 — Dussi (@dussii111) February 24, 2023