ROMA – Una ‘catastrofica implosione’. Sarebbe questa la causa della scomparsa del Titan, a bordo del quale viaggiavano 5 persone. Il tragico epilogo sarebbe avvenuto poche ore dopo l’inizio della spedizione del sommergibile, partito dall’isola di Terranova, Canada, la mattina del 18 giugno scorso. Poche le possibilità, secondo gli esperti, di ritrovare i corpi dei passeggeri, che sarebbero morti all’istante.

Quando un corpo cavo è sottoposto ad una pressione esterna maggiore di quella interna, si verifica un cedimento improvviso delle pareti. In sostanza, avviene un collasso verso l’interno. Come nel video di seguito.

This is what an implosion looks like ….. their pressure was much higher btw #implosion #sub #titanic #titan #OceanGate pic.twitter.com/X82rWyfKDH