Il ‘minuto di terrore’ del Titan: i passeggeri sapevano di stare per morire

ROMA – Tra i 48 e i 71 secondi. Sarebbe questo il tempo trascorso tra il guasto e il momento dell’implosione del Titan. A ricostruire gli attimi prima della tragedia, l’esperto spagnolo José Luis Martín, secondo cui i 5 passeggeri del sommergibile, per circa un minuto, sarebbero stati consapevoli del loro destino.

LEGGI ANCHE: Le trascrizioni (presunte) del Titan: allarme rosso e suoni anomali prima dell’implosione

LEGGI ANCHE: VIDEO | Le ultime ore del Titan: musica e oscurità prima dell’implosione

L’IMPLOSIONE DEL TITAN

Ingegnere ed esperto di sottomarini, José Luis Martín ha ricostruito gli ultimi istanti del Titan. Secondo i dati a disposizione, il sommergibile sarebbe imploso il 18 giugno scorso, poco meno di due ore dopo la sua immersione per raggiungere il relitto del Titanic.

A causare l’implosione del Titan “ci deve essere stato un guasto elettrico, che ha lasciato il sommergibile senza spinta“, ha ipotizzato Martìn al notiziario spagnolo NIUS. “Senza spinta, il peso complessivo dei passeggeri (circa 400 chilogrammi), concentrato sulla parte anteriore vicino al portello di osservazione, avrebbe interrotto la stabilità longitudinale del Titan”.

LEGGI ANCHE: Il Titan è imploso: la video ricostruzione degli ultimi istanti del sommergibile disperso

Siamo intorno ai 1700 metri di profondità. Il sommergibile è sbilanciato in avanti e inizia a precipitare verticalmente verso il fondo “come una freccia”. Il pilota, il Ceo di OceanGate Stockton Rush, ha provato a stabilizzarlo eliminando le zavorre ma, secondo la ricostruzione di Martìn, la leva per l’espulsione non ha funzionato.

A questo punto, i passeggeri vengono spinti in avanti e si ammassano uno sopra l’altro.

“Immagina il terrore, la paura e l’agonia. Doveva essere come un film dell’orrore”, ha aggiunto Martìn, secondo cui la caduta sarebbe durata tra i 48 e i 71 secondi. “In quel periodo di tempo, le vittime stanno realizzando tutto. E per di più, nella completa oscurità. È difficile farsi un’idea di quello che hanno vissuto in quei momenti”, ha spiegato. Durante la rapida caduta, “lo scafo sarebbe stato sottoposto a un improvviso aumento della pressione”. Poi, a circa 2500 metri di profondità, si verifica “l’implosione e la morte improvvisa istantanea”, ha concluso.

Attualmente, sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause che hanno portato alla tragica implosione del Titan.

Nel video di seguito la scena del film ‘The Abyss’ di James Cameron (1989) in cui viene ricreata la dinamica dell’implosione di un sommergibile.