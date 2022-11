Al Gf Vip nuovi ingressi per arginare il focolaio Covid? Le anticipazioni della puntata di lunedì 21 novembre

ROMA – Questa sera torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, in diretta in prima serata su Canale 5. Sarà un’altra puntata ricca di sorprese e colpi di scena, ma a dominare la scena potrebbe essere ancora l’inquilino non invitato che si è intrufolato nella casa più spiata d’Italia: il Covid-19.

LEGGI ANCHE: Com’è entrato il Covid-19 nella casa del Gf Vip? Il parere degli esperti

I CONCORRENTI DEL GF POSITIVI AL COVID

Nei giorni scorsi, altri due vipponi sono risultati positivi al tampone e hanno dovuto abbandonare momentaneamente la casa: Wilma Goich e Alberto De Pisis. In tutto sono quindi sei i concorrenti temporaneamente fuori gioco: Wilma e Alberto si aggiungono a Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Attilio Romita.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Al Gf Vip è scontro tra Edoardo e Oriana, sui social è tifo per Tavassi

LA BATTUTA DI GIAELE SUL COVID: “SEMBRA SQUID GAME”

Il focolaio che è scoppiato nella casa sta creando non poche tensioni tra gli inquilini. Prima è stato Daniele Del Moro a sbottare, poi sul tema è intervenuta anche Giaele De Donà: “Ogni giorno perdiamo un concorrente, sembra di essere a Squid Game (la popolare serie tv sudcoreana di Netflix, ndr): ne rimarrà solo uno e sarà il vincitore del Grande Fratello”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Daniele spara contro il Grande Fratello: “Mi hanno detto di stare zitto, ma mi sono rotto”

NUOVI INGRESSI NELLA CASA?

Proprio per evitare che la casa si svuoti troppo in caso di ulteriori contagi, i rumour parlano di possibili nuovi ingressi per rimpolpare il cast: tra i papabili, la cantante Manuela Villa e la showgirl Milena Miconi. Ma non tramonta l’ipotesi di una clamorosa entrata di Gianluca Benincasa: potrebbe così formarsi un incredibile quadrato amoroso, con la nuova coppia Edoardo-Antonella costretta alla convivenza con i rispettivi ex, Micol Incorvaia e lo stesso Gianluca.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Punzo spara a zero su Antonella: “Ringrazi il padre che l’ha buttata tra le braccia di Edoardo”

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Il televoto di oggi non decreterà una eliminazione, ma un preferito che sarà immune dalla prossima nomination. A giocarsela sono Sarah Altobello, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino ed Edoardo Tavassi. I sondaggi sul web dicono che a spuntarla potrebbe essere uno tra Edoardo e Patrizia.

IL RAPPORTO TRA ANTONINO E ORIANA

Occhi puntati sulla nuova coppia che sembra stia per nascere tra le pareti di Cinecittà: il padrone di casa Alfonso Signorini potrebbe affrontare l’evidente avvicinamento che in questi giorni sta coinvolgendo Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Un video inequivocabile ha fatto il giro dei social: i due sono a letto e se le coperte coprono la visuale, l’audio catturato dalle telecamere non lascia spazio a dubbi. Una vera e propria notte di passione tra l’hairstylist e l’influencer. E chissà cosa ne penserà Giaele… Appuntamento a stasera su Canale 5 per scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Gf Vip 7, Antonino parla del dramma vissuto con Belen

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it