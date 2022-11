Gf Vip 7, Antonino parla del dramma vissuto con Belen

ROMA – Al Gf Vip 7 è tempo di confessioni per Antonino Spinalbese. Quasi un anno dopo la rottura con Belen Rodriguez, l’hair stylist torna a parlare dell’ex con la quale è diventato papà di Luna Marì. Prima dell’arrivo della bimba, però, la coppia ha affrontato un dramma mai raccontato prima.

COSA ERA SUCCESSO

La showgirl avrebbe perso un bambino prima della sua seconda gravidanza. A rivelarlo è proprio Antonino. “La figlia- dice il gieffino- l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che non lo volesse”. E se così non era, Belen “dopo tre giorni perde il figlio che stavamo aspettando e questo ha fatto scattare in noi la voglia”. L’argentina non ha ancora commentato le dichiarazioni dell’ex.

POI LA ROTTURA

La nascita della bambina non è riuscita a salvare il rapporto. “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato”, ha raccontato Antonino proprio all’inizio dell’avventura del Grande Fratello.

