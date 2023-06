Fine della crisi per gli Oriele: Daniele e Oriana sono tornati insieme

ROMA – Gli Oriele sono tornati. Dopo il momento di crisi delle scorse settimane, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono di nuovo una coppia. I due ex gieffini hanno condiviso alcuni scatti su Instagram che li ritraggono felici e innamorati. La notizia di un riavvicinamento risale a circa una settimana fa, quando gli Oriele hanno rilasciato un’intervista sul settimanale ‘Chi’ riguardo il loro rapporto. Ieri sera, invece, i due hanno deciso di ufficializzare il loro ritorno in coppia, con un post su Instagram che in meno di 24 ore ha incassato oltre 120mila like.

LA CRISI TRA DANIELE E ORIANA

A fine maggio, Daniele e Oriana hanno avuto una crisi di coppia, e tra i due sembrava essere stata scritta definitivamente la parola fine. L’imprenditore aveva pubblicato numerose storie sul suo profilo Instagram, in cui recriminava alla sua fidanzata di essere andata dopo una festa a casa di Antonino Spinalbese, con cui Oriana aveva avuto un flirt nella casa del Grande Fratello Vip 7. “Vedrete che sarò anch’io la prima scelta di qualcuno“, aveva tuonato Daniele su Instagram, rivolgendo dure parole anche al fandom della coppia: “La potete smettere di rompere il ca**o, ora potete shippare la vostra reina con chi più vi aggrada. Il Veneto non è più un problema“.

IL RITORNO DEGLI ORIELE

Pochi giorni dopo, i due hanno rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, annunciando di essere di nuovo una coppia. Oriana ha spiegato di aver messo da parte l’orgoglio e di essere tornata da Daniele perché “nonostante ci fossimo lasciati, non potevo negare di essere ancora innamorata di lui“. L’influencer venezuelana ha quindi deciso di presentarsi a casa di Daniele: “Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti”. I due hanno quindi avuto modo di chiarire. “Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”, ha spiegato Oriana, aggiungendo che entrambi dovranno lasciare da parte l’orgoglio per avere un rapporto stabile e duraturo.

