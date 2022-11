Al Gf vip potrebbe entrare l’ex di Antonella? Baci, litigi e parole da squalifica, ecco le anticipazioni di stasera

BOLOGNA – Con la spada di Damocle dell’epidemia di Covid che si sta diffondendo tra i concorrenti (anche quelli usciti ed è a rischio anche il conduttore Alfonso Signorini), quella del Gf Vip di stasera si annuncia una puntata scoppiettante. Di argomenti ce ne sono a bizzeffe: Edoardo Donnamaria che ha sbottato contro la sua fidanzata Antonella Fiordelisi (“Basta mi hai rotto i coglioni“), il (finalmente) bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli , le gravi parole di Luciano Punzo sulla sua bisnonna (“Mio bisnonno la picchiava, ma quello era vero amore“) che potrebbe costargli la squalifica e inifine una voce che circola in rete nelle ultime ore: povvero la possibvilità che al Gf Vip, in un prossimo futuro, entri come nuovo concorrente Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi protagonista di una sorpresa alla ragazza, di qualche putnata fa, che ha fatto molto discutere.

IL BACIO DELLA BUONANOTTE DI ANTONINO A ORIANA

Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, dopo vari segnali di avvicinamento tra i due, è andato in onda il tanto sospirato bacio (notturno) tra l’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese e la star dei social spagnoli, la bomba sexy Oriana Marzoli. I due si erano corteggiati in modo palese e non, e tra loro è scattato un bacio. Anche se non proprio un bacio da tabloid, ma bacio fu. I due, in camera da letto insieme ad altri concorrenti, si stanno salutando. Lei gli dà un bacino sulla guancia. Lui si tira su e la bacia in bocca: “Così si dà il bacio della buonanotte”. Lei ride, la cosa viene commentata dagli altri presenti e poi anche Oriana ricambia a lui un bacio sulla bocca.

ANTONELLA CHE VOLEVA UN HAMBURGER ALLE 4 DI NOTTE

Un’altra coppia ormai rodata del Gf Vip, invece, i ‘Donnalisi’, danno segni di cedimento: nella notte, infatti, Edoardo Donnamaria è sbottato contro Antonella perchè stanco dei suoi atteggiamenti e delle sue sfurate umorali. “Basta, non puoi rompere i coglioni per ogni cosa“, ha detto nella notte, dicendole che “non sopporta più” alcuni suoi atteggiamenti. A scatenare la discussione, a quanto pare, la richiesta di lei, alle 4 di notte, di vederlo prepararle un hamburger. “Amore ho fame, mi cucini un hamburger?”. Boh.

LUCIANO PUNZO E LA BISNONNA PICCHIATA: “A LEI STAVA BENE”

Rischia invece l’eliminazione Luciano Punzo, uno dei sei nuovi concorrenti entrati la sera del 3 novembre, per le parole chon pronunciate mentre raccontava della sua bisnonna. “Il mio bisnonno la picchiava sempre, ma era vero amore”. La frase non è passata inosservata al pubblico, che si è indignato, e diversi si sono sollevati per chiedere che venga cacciato dalla trasmissione. Non si può applaudire alla violenza delle donne in questo modo, tanto più in un programma iper seguito come il Grande Fratello. Vedremo se arriveranno provvedimenti. “Io ricordo altri tempi, in passato, quando l’uomo picchiava la donna- ha detto Punzo mentre parlava con Sarah Altobello-. Non vorrei mai questo, ma quello era amore. Alla mia bisnonna stava bene, diceva ‘lui è il mio uomo’. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”. Il racconto della vita dei suoi bisnonni è rientrato in un ragionamento sulle coppie e sulla facilità di lasciarsi, partita mentre l’ec concorrente di Temptation island stava parlando del suo amore con Manuela Carriero, non nascondendo un momento di crisi tra i due. Non è chiaro se i due (che si sono conosciuti proprio a Temptation Island) al momento stiano ancora insieme o si siano lasciati.

L’EX DI ANTONELLA FIORDELISI ENTRERÀ NELLA CASA?

Potrebbe Gianluca Benincasa entrare come concorrente del Grande Fratello? Chissà, al momento è solo un rumor che gira sul web, ma la cosa già stuzzica gli spettatori perchè darebbe vita ad un triangolo amoroso coi fiocchi. Anzi, un quadrato, considerando che al Gf Vip è entrata successivamente anche l’ex di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia (entrata che ha disturbato non poco Antonella). Da dove arriva questa voce? A quanto pare da una dichiarazione che l’opinionista Sonia Bruganelli, che intervistata a Casa Chi avrebbe fatto trapelare la possibilità che Gianluca possa essere un nuovo concorrente. L’uomo ha fatto visita ad Antonella dentro la casa dieci giorni fa, dichiarandole amore eterno (“Io ti amo ancora e ti amerò sempre”) e dicendosi convinto del fatto che anche lei lo ami ancora. “Guardami negli occhi, mi ami ancora“, ha ripetuto in modo ossessivo. Antonella dal canto suo ha negato, dicendo che c’è ancora un sentimento ma non è amore. Però è rimasta indubbiamente molto colpita da questo incontro e nelle ore successive ha pianto a lungo ripensando a Gianluca.

