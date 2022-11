VIDEO | Al Gf Vip Punzo spara a zero su Antonella: “Ringrazi il padre che l’ha buttata tra le braccia di Edoardo”

BOLOGNA – Nelle ultime ore i fan del Grande fratello Vip si sono tutti scatenati per le parole di Luciano Punzo su Antonella Fiordelisi. Lui, napoletano e noto per aver partecipato come tentatore alla trasmissione Temptation Island, è uno dei sei nuovi concorrenti entrati nella casa del Gf Vip 7 la sera del 3 novembre. Nei giorni scorsi si era parlato di lui per le discutibili parole sulla bisnonna (“picchiata dal bisnonno” ma comunque una storia di “vero amore”) e dal pubblico in diversi avevano ipotizzato e chiesto la sua squalifica. Ma non c’è stato nessun provvedimento. E così il concorrente è rimasto dentro la casa. E ieri sera, appunto, ha sparato a zero contro Antonella Fiordelisi, commentando la sua storia con Edoardo Donnamaria. Il motivo per cui è tanto avvelenato con lei? A quanto pare di capire, sentendo i discorsi, è perchè lei deve avere fatto dei commenti su di lui, dicendo che è fidanzato. “Il titolo di quello che ha il ragazzo che la aspetta fuori a me non lo dai“, dice a un certo punto. E ancora, in una ltro passaggio: “Non mi devi giudicare, perchè di me non sai niente”.

LEGGI ANCHE: Al Gf la figuraccia di Antonella col latino, e il web se la ride: “Guarda che sei al Grande fratello”

I video che in queste ore stanno spopolando (condivisi e condivisi centinaia di volte) sono in particolare due, dove Punzo parla appunto di Antonella con altri concorrenti (in un caso con Daniele Del Moro, nell’altro con un gruppo di persone mentre sono seduti in giardino) e sentenzia su di lei a tutto spiano.

“QUANDO È ARRIVATO GIANLUCA È SBIANCATA”

Quello che il napoletano sembra intendere è che Antonella al momento di entrare nella casa fosse in realtà ancora fidanzata con Gianluca Benincasa, il ragazzo che è venuto a trovarla dieci giorni fa lasciandola abbastanza scossa. “È sbiancata, non se l’aspettava“, dice, quando lui è arrivata. “Ho perso un amico, ma quale amico”, dice Luciano Punzo. “A me la parte di quella non me la fai”.

LEGGI ANCHE: Com’è entrato il Covid-19 nella casa del Gf Vip? Il parere degli esperti

“IL PADRE L’HA BUTTATA FRA LE BRACCIA DI EDOARDO E HA FATTO BENE”

Ma il passaggio chiave del video è questo: “Lei solo una cosa deve ringraziare– dice Punzo a Daniele-. Al padre, che sta pensando al tuo avvenire. E se ti ha detto ‘buttati con Edoardo’ è perchè fuori avrà visto o sentito qualcosa fuori“. “È venuto anche a me il dubbio”, commenta Daniele Del Moro. “E allora il padre le ha detto – prosegue Punzo – ‘Anto vai là, perchè con uno così non vai da nessuna parte’. E ha ragionato bene. Meglio soffrire per un amore che hai 24 anni e domani se vuoi ne trovi altri 10. Le ha detto ‘Viviti questa storia e inizia a costruirti un futuro’. E il padre ha ragionato bene, lo farei anche io con mia figlia“, prosegue Punzo. “Sì, capisco cosa dici”, commenta ancora Daniele. Ma Punzo quasi non lo sente, è un fiume in piena: “Perchè se il padre non veniva e veniva prima il ragazzo, lei oggi come oggi non stava con Edoardo, stava ancora da sola, a pensare alle sue cose“. “Dici?”, sollecita Daniele. “Te lo dico io che è così, ci metto la firma“, sentenzia Punzo. Anzi, di più. “Questo me lo taglio, credimi”, aggiunge il napoletano, dicendosi insomma pronto a gesti eclatanti qualora non fosse vero. Mah.

Insomma, secondo Luciano Punzo a far nascere l’amore tra i ‘Donnalisi’ è stato il padre di Antonella, che entrando l’ha incoraggiata a mettersi con Edoardo anche per staccarlo da Gianluca all’esterno, una storia che forse non approvava. “Le ha detto ‘Viviti questa storia, ora pensa a te’. Poi tra 5 mesi quando esci se vuoi ti rimetti con lui se è amore vero. Ma prima pensa a te, a cominciare a costruirti un futuro”. Insomma, secondo Punzo “il padre ha anticipato, prima che venisse il ragazzo“. Quanto detto da Punzo non va molto lontano da una serie di cose ambigue dette proprio da Gianluca in chiusura del suo incontro con Antonella. Gianluca, tra un ‘Guardami negli occhi’ e l’altro, infatti, verso la fine del suo discorso aveva detto che c’era stata una persona che aveva “manipolato” Antonella e ha fatto intendere di riferirsi al padre che aveva incontrato Antonella la settimana precedente. Ha detto anche che Antonella, dopo quell’incontro, era “cambiata in un attimo”, e che il padre per lui non aveva mai avuto simpatia perchè lui “non aveva titoli”. Un discorso che ha lasciato stupiti un po’ tutti, a partire da Signorini, per i sottintesi di pregiudizi e classi sociali che nascondeva. Poi però il siparietto si era chiuso.

LEGGI ANCHE: Dopo la bufera Julia Elle ‘Disperatamente mamma’ annuncia una diretta: “Vi spiegherò tutto”

“L’UNICA A ESSERE FIDANZATA FUORI ERA LEI”

Nell’altro video girato in giardino, invece, dove Punzo fuma e parla con Sarah Altobello e altri concorrenti (ci sono Wilma e Alberto De Pisis), il senso del discorso su Antonella è sempre lo stesso. “È inutile che parli degli altri, mi parte proprio l’embolo. Forse l’unica che era fidanzata fuori era lei. Quando te lo sei vista di fronte, ti sei cagata sotto. Dov’era la Antonella che parla spagnolo, inglese, tedesco? Non c’era più”. E poi: “Hai perso un amico? Allora lo avevi perso anche prima, quando lo avevi lasciato”. Invece, prosegue, “lui è venuto qui a dire la verità. E il padre l’ha messo nella strada. Come si dice, ha fatto scacco matto prima che lo facesse lui. Ha fatto questo, ma ha fatto bene, l’ha incalzata per il suo lavoro, inutile pensare all’amore a 24 anni, perchè l’amore va e viene a questa età, pensa alle cose più serie, a un avvenire. Poi quando esci da qua dio ci pensa, adesso stai andando bene”.

“LA MERDA VIENE SEMPRE A GALLA”

E a questo punto Punzo regala un’altra sentenza: “Purtroppo però ricordati che la merda sale sempre a galla, quindi queste maschere che c’hanno cadono tutte quante, dalla prima all’ultima“. Sarah e Wilma approvano. “Come è vero”, dice Wilma. E conclude: “E non venire a raccontare stronzate su di me, a me non mi devi giudicare, perchè non sai niente di me”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

2022-11-16T10:26:38+01:00

2022-11-16T10:26:44+01:00