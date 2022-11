VIDEO | Daniele spara contro il Grande Fratello: “Mi hanno detto di stare zitto, ma mi sono rotto”

ROMA – La notizia della positività al Covid di Wilma Goich, quinta concorrente a essere stata fermata dal tampone e messa in isolamento, ha colto alla sprovvista i telespettatori del Grande Fratello Vip, ma non gli inquilini della casa. Non tutti, almeno.

LEGGI ANCHE: Com’è entrato il Covid-19 nella casa del Gf Vip? Il parere degli esperti

L’occhio indiscreto del Gf Vip ha ripreso una discussione tra Daniele Del Moro, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, in cui l’ex tronista sbotta contro la redazione del reality show. I tre commentano proprio il focolaio scoppiato nella casa – e che ha già coinvolto Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Patrizia Rossetti – e Daniele nomina esplicitamente Wilma. Le ragazze gli chiedono lumi e lui risponde: “Non è che dico, lo so. Mi hanno detto di stare zitto. Sono stato zitto un’ora e mezza ma adesso mi sono rotto. Mi stanno monitorando”. Divertita la risposta delle interlocutrici: “Tu sì che sai mantenere un segreto“.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Wilma dichiara il suo amore per Daniele. Scenata di Elenoire: “Ha già una nonna”

Gli autori che vogliono nascondere la positività di Wilma ma a Daniele purtroppo non interessa #gfvip pic.twitter.com/5TuykwgDdw — letteralmente alla frutta (@marydramaa) November 16, 2022

LEGGI ANCHE: VIDEO | Al Gf Vip Punzo spara a zero su Antonella: “Ringrazi il padre che l’ha buttata tra le braccia di Edoardo”

Quello di Daniele è un attacco diretto contro gli autori del programma, che il modello conosce bene: aveva già partecipato all’edizione 2019 del reality, classificandosi al terzo posto. E poco dopo il Grande Fratello ha ufficializzato la positività al Covid di Wilma: la cantante, come gli altri quattro vipponi – ma è positiva anche Pamela Prati – è uscita momentaneamente dalla porta rossa ed è stata messa in isolamento. Wilma Goich, fanno sapere dalla produzione del Gf Vip, è in buone condizioni di salute.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it