VIDEO | Al Gf Vip è scontro tra Edoardo e Oriana, sui social è tifo per Tavassi

ROMA – Al Gf Vip è scontro tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. La scintilla che fa scoppiare l’incendio è l’accusa del vippone alla sua coinquilina di sabotare una eventuale riappacificazione tra Micol e Antonella. “Tu perché ce l’hai sempre con Micol, ma che cazzo c’entri te scusa?”, dice rivolgendosi all’influencer spagnola.

Da lì la discussione si allarga a macchia d’olio, ma il senso è sempre lo stesso, per Edoardo Oriana è una persona falsa, sia per quanto riguarda sia l’amicizia con la schermitrice campana che per la storia d’amore con il latin lover Antonino. “Se c’avevi tre follower con il ca..o che era amica tua”, dichiara rivolgendosi ad Antonella. “Guarda che io ho due milioni di follower”, risponde Oriana. “In Spagna, in Italia c’hai tu zio e il portiere di condominio”, incalza ironico Tavassi.

“C’avevi quattro uomini e hai scelto quello con gli addominali”, attacca ancora Tavassi, prendendo questa volta di mira la relazione con Antonino. “Io posso, tu no”, replica l’influencer spagnola. “È dovuta venire tua sorella per farti capire come conquistare una donna, sei tu che parli solo di questa”, aggiunge Oriana.

Intanto sul web è pioggia di tweet che inneggiano Edoardo: “Tavassi grazie”, cinguetta un utente. “La lucidità Di edoardo tavassi: ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ”, si legge in un altro commento. “TAVASSI per ora miglior concorrente lì dentro. Lucido, schietto, umano, empatico, sveglio, non sta zitto di fronte alle ingiustizie, intrattiene anche respirando”, scrive un terzo.

