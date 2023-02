Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni, ma poco dopo cancella la storia Instagram

ROMA – Continua il mistero sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo le turbolenze nell’ultima serata del Festival di Sanremo, è calato un silenzio preoccupante da parte della coppia, di solito sempre attivissima sui social network: in particolare, Fedez ha smesso di aggiornare i suoi 14,5 milioni di fan.

Secondo alcuni, la causa potrebbe essere lo show messo in scena dal cantante sul palco dell’Ariston insieme a Rosa Chemical nella serata in cui la moglie svolgeva il ruolo di co-conduttrice. Tanto che c’è chi ha parlato di una volontà di Fedez di rubare la scena a Chiara Ferragni e spiega così la reazione dell’imprenditrice e la possibile crisi di coppia. Sempre che il rapper fosse consenziente nel momento del bacio di Rosa Chemical.

COSA SIGNIFICA LA STORIA PUBBLICATA DA FEDEZ

E mentre Fedez e lo stesso Rosa Chemical si sono beccati un esposto in Procura per atti osceni in luogo pubblico, il rapper ieri ha deciso di rompere il silenzio pubblicando una storia su Instagram: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Poche parole, ma estremamente significative: sono tratte da ‘Favorisca i sentimenti’, brano scritto da Fedez e J-Ax e che era stato utilizzato nel 2017 dal rapper per chiedere la mano di Chiara Ferragni durante un concerto all’Arena di Verona.

Un modo per cercare di riportare il sereno nella coppia? Probabilmente sì. Ma ad alimentare ancora di più le voci sulla crisi con Ferragni è stata la decisione dello stesso Fedez di rimuovere la storia poco dopo averla pubblicata. Insomma, che succede tra la coppia più social che ci sia? È vera crisi? È solo un modo per convogliare l’attenzione generale in vista della seconda stagione della docu-serie The Ferragnez? Nei giorni scorsi i due sono stati paparazzati insieme in una via di Milano. Ma dalla fine del Festival, da parte di entrambi non c’è stato nessun momento di condivisione pubblicato sui social.

Lunedì Fedez aveva pubblicato un post su Instagram in cui si complimentava con tutti i suoi amici che hanno partecipato a Sanremo (dal vincitore Mengoni a Tananai, dal produttore del suo free-style delle polemiche Salmo ad Ariete) e aveva anche rilanciato il suo tweet del 7 febbraio, primo giorno di Sanremo in cui Chiara Ferragni era sul palco con Amadeus e Gianni Morandi, in cui diceva alla moglie “Sono fiero di te. Ti amo”. Ma dall’imprenditrice non era arrivata nessuna reazione. Il silenzio (e il mistero) continua.