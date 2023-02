Sanremo, Rosa Chemical trascina Fedez sul palco e lo bacia in bocca

BOLOGNA – È andato a prenderlo, da dove era seduto in prima fila, e a sorpresa lo ha portato sul palco (dopo aver mimato un rapporto sessuale sulle sue gambe). Poi, una volta che lo aveva al suo fianco sul palco, finito il brano, lo ha baciato appassionatamente sulla bocca. Nello stupore generale, Amadeus e Morandi li raggiungono sul palco e Amadeus fa cenno a Rosa Chemical chiedendo conto dell’accaduto. “Questo è il Festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso“. L’artista è uscito di scena, Fedez è tornato al suo posto ridendo e Chiara Ferragni, riaffacciatasi sul palco, ha detto col sorriso “Non ho parole”.

Dopo il sex toy portato sul palco nella serata dei duetti, Rosa Chemical riprova a dare scandalo con il coinvolgimento di Fedez. Dopo l’esibizione di Rosa Chemical, sul palco di Sanremo sale come ospite Achille Lauro, in completo rosso. Mezz’ora dopo, un divertentissimo Fiorello scherza su quanto appena accaduto e dice che Achille Lauro andato in scena dopo Rosa Chemical “sembrava Cristina D’Avena“, facendo scoppiare a ridere tutto l’Ariston. E poi “dopo Achille Lauro sono arrivati i Cugini di campagna, prosegue Fiorello. Lo stesso Amadeus trattiene a stento le lacrime. Fiorello chiede anche se i testi di Gino Paoli fossero stati visionati, con riferimento al testo (non autorizzato) del freestyle di Fedez che ha fatto scandalo per i riferimenti al ministro Roccella e al viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista alla sua festa di laurea. Chiara Ferragni, dal canto suo, fa una battuta dicendo di aver diritto a questo punto un “bonus limone“, visto il bacio che si è concesso il marito.

