Esposto per atti osceni contro Fedez e Rosa Chemical: “Hanno mimato un orgasmo”

ROMA – Ad una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, riflettori ancora puntati sul palco dell’Ariston. Dopo il caso di Blanco, indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, è il turno di Fedez e Rosa Chemical. L’Onlus Pro Vita & Famiglia ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Sanremo per atti osceni in luogo pubblico.

L’ESPOSTO CONTRO FEDEZ E ROSA CHEMICAL

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva” spiega in una nota l’associazione. “Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita”, prosegue “che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

LA POLEMICA

Nel corso della sua ultima esibizione al Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha dato ‘scandalo’ raggiungendo Fedez in platea e, dopo aver mimato un rapporto sessuale, lo ha portato sul palco dell’Ariston dove si sono scambiati un bacio appassionato. “Questo è il Festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso“, aveva affermato. Tuttavia, l’episodio ha sollevato un polverone sui social. C’è chi ha parlato di ‘un bacio senza consenso’, chi di tradimento nei confronti di Chiara Ferragni, e c’è chi non ha apprezzato l’effusione in diretta. Ospite a Le Iene, Rosa Chemical ha difeso il suo gesto: “Qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra amici, qualcosa che avevamo discusso in maniera scherzosa, ma che poi io gli ho dato veramente. Di fronte a una manifestazione di affetto tra due amici si è finito a parlare di consenso e tradimento… una follia”.