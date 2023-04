Temptation Island dice no alle coppie Vip: niente Donnalisi e Oriele nella nuova edizione

ROMA – Niente Temptation Island per Donnalisi e Oriele. Dopo lo stop del 2022, torna quest’estate la nuova edizione del reality, ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia. Quest’anno la scelta di Mediaset è quella di far tornare lo show al format originale, senza dunque inserire nel cast coppie Vip. A svelarlo è il settimanale Chi.

LEGGI ANCHE: Pasqua in vacanza per le coppie del Gf Vip, ecco le foto

TEMPTATION ISLAND SENZA VIP

Voci di corridoio riportavano come papabile concorrenti di Temptation Island 2023 i ‘Donnalisi’, ossia la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, freschi di partecipazione al Gf Vip 7. Come loro, anche gli ex gieffini Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, per i fan ‘Oriele’, erano tra i possibili partecipanti.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Primo appuntamento di Antonella ed Edoardo fuori dal Gf Vip: cena giapponese per i Donnalisi

A smontare il sogno dei fan è stato il settimanale Chi. Secondo le indiscrezioni pubblicate nel nuovo numero, Maria De Filippi avrebbe deciso di non inserire coppie famose nella nuova edizione del programma. “Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”, si legge. “Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno”.

MEDIASET RINNEGA IL GF VIP 7

Che la mancata partecipazione dei Donnalisi sia un caso o meno, quello che è certo è che i vertici Mediaset vogliono lasciarsi alle spalle il Gf Vip 7. L’ultima edizione è stata tra le più discusse della storia del reality, considerata a furor di popolo troppo aggressiva e trash. Al punto che lo stesso Pier Silvio Berlusconi intervenne per imporre un ridimensionamento degli atteggiamenti dei concorrenti. Anche una volta spente le luci del programma, la situazione non è cambiata. La vincitrice del Gf Vip 7, Nikita Pelizon, non è stata invitata a Verissimo (almeno fino ad oggi) e nessuno del cast ha preso parte ad un altro show di Mediaset (tranne Luca Onesitini che aveva già registrato Back To School prima di entrare nel Gf Vip 7).

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi 2023, il cast è stato ‘censurato’ da Pier Silvio Berlusconi?