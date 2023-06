Ritorna Temptation island 2023: quando inizia e le sei coppie in gara

BOLOGNA – Coppie che scoppiano, gelosie, litigi: il reality più ‘gossipposo’ dell’estate sta per ripartire. Parliamo di Temptation island, il programma che mette alla prova sei coppie (rodate o meno) facendole vivere separatamente in un bellissimo posto di vacanza a contatto dalla mattina alla sera con possibili ‘tentatori’ (modelli e fisici da copertina al maschile e femminile) tra bagni in mare cristallino, gite in barca e massaggi. Ora manca veramente poco: la trasmissione di punta di Canale 5 riparte infatti lunedì 26 giugno, quando in prima serata ancdrà in ogna la prima puntata di Temptation Island 2023.

LE COPPIE IN GARA

I fidanzati che decidono di partecipare alla trasmissione sono a volte coppie in crisi, in cui ci sono già cpose che no nvanno da tempo. Oppure c’è chi chiede di partecipare per mettere alla prova la tenuta della coppia, magari intenzionata a compiere passi importanti. Le coppie in gara quest’anno sono state man mano presentate nelle scorse settimane attraverso i profili social ufficiali del programma e sono sei. Eccole: Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. I ‘tentatori’, invece, non sono stati ancora resi noti. Alla conduzione resta sempre Filippo Bisciglia, ormai veterano della trasmissione.

IL RESORT

Le sei coppie trascorrono un periodo di 21 giorni in un resort di lusso: la location scelta per quest’anno è in Sardegna. Anche negli anni scorsi la Sardegna, insieme alla Puglia, è stata più volte scelta come set del programma.

21 GIORNI

I concorrenti hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni. Durante i 21 giorni che trascorrono nel resort, le coppie vengono messe alla prova: a lui e a lei vengono infatti mostrati rispettivi video di come il fidanzato/a sta passando la vacanza, spesso e volentieri divertendosi in buona compagnia e in situazioni ambigue. Le reazioni sono le più disparate e negli anni se ne sono viste di tutti i colori: da chi ha deciso seduta stante di chiudere la coppia e darsi alla pazza gioia a chi ha tentato di scavalcare le recinzioni per raggiungere il villaggio dove si trovava la fidanzata.

IL FALÒ

Ogni settimana si svolge il “falò”, occasione in cui i fidanzati vengono a conoscere cose sui giorni passati. Si possono fare richieste di chiarimento e incontro, a cui il fidanzato può anche decidere di non partecipare. Alla fine dei 21 giorni, poi, ciascun fidanzato deve decidere se uscire dal programma in coppia oppure solo.

LE 6 PUNTATE

Le puntate del programma saranno in tutto sei. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata: lunedì 26 giugno 2023

Seconda puntata: lunedì 3 luglio 2023

Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023

Quarta puntata: lunedì 17 luglio 2023

Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023

Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023

IL SITO

Sul sito del programma si possono trovare tutte le news e le clip video per rimanere aggiornati. Su Mediaset infinity, poi, è possibile rivedere le puntate perse.