Due addii a Temptation island, Francesca scarica Manuel e Mirko molla Perla

BOLOGNA – Aveva detto che non era sicura di essere abbastanza forte, ma alla fine Francesca non poteva apparire più forte di così. Decisa, determinata, e pure serena, nel lasciare il fidanzato ‘zavorra’ che se la teneva buona e intanto la lasciava a più riprese frequentando nel mezzo altre donne. La puntata di ieri sera di Temptation Island ha regalato a tutte le donne prigioniere di relazioni ‘tossiche’ un grande esempio: andarsene si può, dire basta si può. Lei lo ha fatto: Francesca Sorrentino, che non sapeva se avrebbe avuto il coraggio di farlo, il suo Manuel alla fine lo ha lasciato eccome. Lo ha proprio piantato, dicendogliene di tutti i colori, per poi allontanarsi velocemente a grandi passi dal tronco del falò di confronto dove gli ha detto che la loro storia era finita. Gli ha riso in faccia, lo ha guardato come si guarda un essere inferiore per cui si prova pena, e lo ha quasi deriso quando lui ha tentato di venderle che aveva scelto di rispettarla, nel programma, non lasciandosi andare con nessuna tentatrice. “Ma perfavore”. Poi le cose serie: Francesca ha spiegato di aver scelto se stessa e di aver deciso di porre fine a quello che non era più amore ma solo una dipendenza. E prima che arrivassero le corna per la sesta volta ha deciso di dire basta e di essere a lei decidere il suo futuro, non lui, come gli ha rimarcato più volte. “L’ho capito io cosa è meglio per me, stai tranquillo. Tu continui a dire che sei tu a dover prendere una decisione, ma stavolta decido io per me“, ha detto. Il web la ama già follemente e in tanti sono pronti a scommettere che a settembre si siederà sul trono di Uomini e donne. Chissà.

MIRKO DECIDE DI TORNARE ‘LIBERO’

Quello di Francesca e Manuel, però, non è stato l’unico addio della quinta puntata di Tempation Island, il programma che mette alla prova le coppie attraverso un “viaggio nei sentimenti” e li porta dopo 21 giorni a scegliere se rimanere uniti o lasciarsi. Dopo Francesca e Manuel, il cui destino appariva ormai compromesso da diverse puntate, si sono lasciati anche Mirko e Perla. O meglio, lui ha mollato lei, stanco di essere bersaglio delle sue critiche e invettive più o meno su qualunque aspetto della loro storia. Coplice la conoscenza con la single Greta a cui il giovane appare abbastanza interessato, Mirko ha deciso di chiudere la storia di cinque anni con Perla che a dir la verità è apparsa alquanto impantanata fin dalle prime battute del programma. Lei aveva subito manifestato insofferenza, detto senza troppi scrupoli che con lui si annoia, a letto e a cena fuori. Che non prende iniziativa, che non può pensare di sposarsi un domani con un uomo con cui si annoia. E allora, a cosa servivano 21 giorni per capire una situazione già lampante? Non si sa. Forse ad avvicinarsi al tentatore Igor, che ha abbracciato nel letto all’alba facendo perdere del tutto le staffe a Mirko e lo ha portato a chiedere un falò di confronto immediato (anticipato) con la fidanzata.

Al falò lui è apparso sicuro: “Non sei contenta di niente, al mattino perchè è mattino, al pomeriggio perchè è pomeriggio alla sera perchè è sera“. Le ha rinfacciato la vicinanza con il bell’Igor e la scena del letto, spiegando che lui invece aveva limitato al massimo la vicinanza fisica con Greta per rispetto a lei. L’ha accusata di avere di fatto rinnegato interamente la loro storia d’amore. E ha detto di essersi stancato e di voler cambiare aria. Forse con Greta, con cui ha detto di provare “sensazioni che non provava da tempo“. Se non “mai provate prima” (frase che ha fatto molto risentire Perla). Del resto Mirko, filmato dopo filmato, aveva già capito quale sarebbe stato il punto d’arrivo: aveva detto chiaramente le sue intenzioni nei giorni precedenti agli altri fidanzati. “Ora basta, non le permetterò più di trattarmi così“, aveva detto di fronte ai video in cui lei sparlava di lui in lungo e in largo, dal sesso alla mancata iniziativa più o meno sull’universo mondo. Detto, fatto. E Perla? Lei a dire il vero non sembrava molto convinta dell’addio, pareva aspettarsi un recupero in corner. Ma non c’è stato. Cosa provi ora per lei?, ha chiesto il pacato conduttore Filippo Bisciglia a Mirko. “Niente”. Lei ha accusato abbastanza questo ‘niente’, e dopo la fine del falò di confronto è scoppiata in lacrime. Ma neanche mezz’ora dopo era già abbracciata al single Igor a cui ha detto che sì, anche lei vorrebbe conoscerlo fuori. E Mirko nel frattempo era corso dalla sua Greta, commossa alle lacrime dal fatto che lui ora fosse libero. Se son rose fioriranno.

L’ULTIMA PUNTATA

Le coppie che devono ancora avere un rendez vous e decidere la loro sorte sono solo due: Alessia e Federico (in crisi nera) e Daniele e Vittoria (coppia spaccata sulla decisione di avere un figlio). Filippo Bisciglia ha già annunciato un finale col botto per entrambe le coppie: l’appuntamento per scoprirlo è con la sesta e ultima puntata di Temptation Island il prossimo lunedì, 31 luglio.