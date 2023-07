Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata

ROMA – Nuovi colpi di scena nella quarta puntata di Temptation Island. L’appuntamento con il viaggio nei sentimenti torna questa sera, in prime time su Canale 5, e svelerà il destino di una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: Gabriela e Giuseppe. Che fine avranno fatto?

TEMPTATION ISLAND

L’ultima puntata di Temptation Island ha visto il lungo (ed epico) falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe terminare con la separazione della coppia. Nonostante questo, però, la porta sembra non essersi chiusa definitivamente. Stando a quanto anticipato da Filippo Bisciglia, infatti, i due saranno protagonisti di un colpo di scena mai accaduto nella storia del programma. Che uno dei due abbia cambiato idea?

Nel frattempo, dopo aver scelto di non accettare il falò di confronto, Federico ha deciso di iniziare una nuova fase del percorso a Temptation Island, che prevede un avvicinamento alla tentatrice Carmen. Così anche la sua (ex?) Ale, che dopo essersi scambiata un bacio con il single Lorenzo, ha intenzione di non tornare sui suoi passi.

Francesca, nel frattempo, sta riscoprendo se stessa. La 23enne ha raccontato di aver scoperto una forza che prima non sapeva di avere. Una forza che, forse, dovrà tirare fuori per i nuovi video che riguardano il suo fidanzato Manuel.

Per Perla e Mirko la situazione non è meno complessa. Entrambi si sono avvicinati ai tentatori, lei a Igor e lui a Greta. Le anticipazioni mostrano la ragazza uscire in lacrime dal pinnettu dopo aver visto un filmato… cosa sarà successo?

Un pinnettu doloroso anche per Daniele. Dopo aver visto un filmato della sua ragazza Vittoria, il romano visibilmente deluso afferma di non essersi ‘mai spinto così’. Cosa avrà visto?