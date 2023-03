Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato per il ‘panino-gate’: il VIDEO incriminato

ROMA – Eliminazione a sorpresa al Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata del reality di Canale 5, Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal gioco ed ha dovuto abbandonare immediatamente la Casa. “Ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto, brutto momento“, ha tuonato Alfonso Signorini. “Hai superato il limite che lunedì vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che non i faccio vedere, te la vedrai, non avrei mai voluto vederla”. Ma qual è l’episodio che ha spinto la produzione a prendere una decisione così drastica? A quanto pare, la causa della squalifica di Donnamaria è stata una lite con Antonella per un panino.

Stiamo affrontando con Edoardo Donnamaria un discorso molto serio. Parliamo di una situazione specifica, in cui limite è stato superato. #GFVIP pic.twitter.com/yDfsHta5fj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

GF VIP, DONNAMARIA SQUALIFICATO PER IL PANINO-GATE

In occasione della Festa della Donna, Edoardo Donnamaria ha deciso di diventare chef e preparare un panino per tutti. All’ultimo ha servito Antonella, che risentita, discute con il fidanzato riportandogli il panino indietro. Da qui inizia la discussione vera e propria. Edoardo perde la pazienza e si lascia andare ad esclamazioni eccessive, strappando il panino dalle mani della schermitrice. Sarebbe questo l’episodio citato da Signorini che è valso la squalifica di Donnamaria.

I VERTICI MEDIASET RIDIMENSIONANO IL GRANDE FRATELLO

La formula del ‘politicamente scorretto’ voluta da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip sembra essere sfuggita di mano agli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Al punto che, a poche settimana dalla finale, è intervenuto Piersilvio Berlusconi. L’editore di Mediaset ha espressamente preteso dagli autori un ridimensionamento degli atteggiamenti dei concorrenti, pena duri provvedimenti. Lo stesso Signorini nella puntata di lunedì aveva redarguito i Vip, spronandoli ad avere un comportamento più consono per un programma di Canale 5. Tuttavia, l’avvertimento non è bastato e la produzione ha dovuto adottare severe misure, come la squalifica di Edorardo Donnamaria e l’ammonimento di Edorado Tavassi. Quest’ultimo, protagonista di un gesto irruente, dovrà fare attenzione a non avere nuovamente comportamenti aggressivi. In caso contrario, anche per lui si procederà con una squalifica immediata.

siete dei clown inconcepibili#gfvip pic.twitter.com/ehCYDbEUNP — Reb 🗡️ (@jhoestarr) March 9, 2023