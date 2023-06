Temptation Island, cosa è successo nella prima puntata

BOLOGNA – Tra mare cristallino, falò e invettive di gelosia, è finalmente partita lunedì 26 giugno l’edizione 2023 di Temptation Island, l’undicesima. E come nel miglior stile acchiappa spettatori, la prima puntata si è chiusa con un giallo sulla sorte di una delle coppie coinvolte, Isabele e Manu. Lei, infatti, alla luce dei video e dei discorsi sentiti nei primi tre giorni di permanenza nel resort di lusso, ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato al fidanzato Manu: lui accetterà di vederla? I due si lasceranno? La coppia in questione in rete è stata già ribattezzati i ‘milanesi’. I due sono molto distanti tra loro per provenienza e pare che proprio questo – almeno a detta di lui – sia il nodo delle difficoltà che la coppia sta incontrando: lui viene da un quartiere povero (Cesano Boscone) e ha una famiglia umile, sta cercando di sistemarsi facendo il tramviere e aspira a diventare istruttore di guida tram. Lei viene da una famiglia bene e ha sempre vissuto nel centro di Milano.

Isabella e Manu

ISABELLA E MANU, POCO CUORE E POCA CAPANNA

Nei primi tre giorni passati nel resort in Sardegna, Manu si è sfogato e ha parlato molto, soprattutto con gli altri fidanzati e con gli autori del programma, della sua storia con Isabella e delle divergenze tra loro. L’ha dipinta come una persona che ambisce a vivere nella ricchezza, magari in un attico, e che lui non riesce a soddisfare o a ricoprire di attenzione come pure cerca di fare. “Non mi compro le scarpe per portarla fuori a cena, tutto quello che ho lo spendo per lei”. Ha spiegato di essere da lei ripreso per il lavoro che fa, per quanto guadagna e di sentirsi umiliato e non capito. A lei tutti questi discorsi hanno dato molto fastidio. A guardarla con la faccia di bronzo e accigliata mentre lui piange come un bambino per i soldi che non ha non parrebbe molto toccata o innamorata, ma non possiamo saperlo. Fatto sta che lei ha giudicato eccessivo e non veritiero quello che lui ha raccontato. Ha spiegato di averlo solo spronato (probabilmente con “modi sbagliati”, ha ammesso) ma solo a fin di bene, anche sulla possibilità di cambiare lavoro, perché voleva vederlo “realizzato” e sereno. Ha spiegato anche che, se fosse vero che l’incompatibilità tra loro fosse legata solo alla questione economica e a lei interessasse solo una vita di lusso, non sarebbe fidanzata con lui ma lo avrebbe già lasciato.

LA RICHIESTA DEL FALÒ DI CHIARIMENTO

Alla fine, a forza di sentire le dichiarazioni di lui tutte legate allo stesso ritornello, si è stancata e ha chiesto al conduttore Filippo Bisciglia di avere un confronto con il fidanzato: “Voglio capire perché vuole stare con me a questo punto“. In rete molti già ieri sera hanno malignato e sostenuto che lei se ne vuole andare per la terribile figuraccia che lui gli sta facendo fare, avendola sbugiardata come persona altezzosa e attaccata solo ai soldi: ha chiesto il falò finale per andarsene in fretta e furia e smettere di apparire come una brutta persona agli occhi di tutta Italia. Chissà. Manu è rimasto molto stupito della richiesta (che Filippo gli ha comunicato), ma la puntata si è chiusa prima che i telespettatori a casa potessero scoprire se lui avesse deciso o meno di accettare l’invito di Isabella e raggiungerla al falò per il chiarimento,. Lo scopriremo lunedì prossimo, 3 luglio.

Alessia e Davide

ALESSIA E DAVIDE, UN FINALE VICINO

Intanto, la puntata di ieri ha cominciato a toccare un po’ tutte le sette coppie in gara e Filippo Bisciglia non ha mancato di annunciare che almeno per una tra queste (quella formata da Alessia e Davide) arriveranno sviluppi molto repentini. I due stanno insieme da 11 anni ma Alessia ha avuto per quasi due anni una relazione parallela e lui, da allora, è cambiato completamente verso di lei: è freddo, non affettuoso, la riprende per ogni cosa (addirittura se il tavolo non è spolverato bene, eh?) e la guarda con occhi diversi. Alessia, che pure si è sentita terriiblmente in colpa per la relazione avuta con un uomo più grande (non è chiaro il perché, ma Davide lo aveva scoperto quasi subito e poi è rimasto con lei per un anno senza dire niente).

Francesca e Manuel

FRANCESCA E MANUEL, IL RISPETTO QUESTO SCONOSCIUTO

Malumori e tristezze anche per le altre coppie, in particolare paiono essere in procinto di lasciarsi almeno altre due coppie: da una parte Francesca e Manuel e dall’altra Ale e Federico. Francesca si è ritrovata scodellata in faccia una verità scomoda di cui non sapeva nulla a poche ore dall’entrata nel resort e dall’inizio del programma: in pratica Manuel ha spiegato di aver avuto altre donne tutte le cinque volte che l’aveva lasciata. Il tira e molla era noto, ma lei non aveva idea che lui ogni volta l’avesse lasciata per correre da un’altra donna. A lei aveva parlato di problemi di carattere. Lei, scoperta questa cosa, si è indignata, ha pianto, lo ha insultato. E si è sfogata con Filippo accusandolo di non avere idea di cosa il rispetto per una persona. Come darle torto. Ha anche detto che non uscirà con lui dal programma, che non esiste e che non vuole essere trattata così da un uomo. Sarà vero? Poche ore dopo, in lacrime, ha confidato agli autori di essere molto timorosa sul fatto di riuscire a mantenere fede a questa promessa perché non si sente forte abbastanza per farlo. Ha comunque deciso di restare nel programma e viversi il gioco per cercare di trovare forza e spunti per guardare oltre. Dal canto suo Manuel, dopo aver visto qualche video di lei in compagnia di un altro ragazzo, ha commentato pieno di sè che in queste tre settimane deve capire se lei è veramente la donna della sua vita con cui decidere di stare. Altrimenti amen. Convinto lui.

Ale e Federico

ALE E FEDERICO, LA STORIA INCOMPRESIBILE

Infine, epilogo vicino anche per Ale e Federico, coppia di cui si fa onestamente fatica a capire la ragione d’essere. Lui si vuole solo divertire, sfoggia un look da habituè delle spiagge californiane, ha i capelli scompigliati, le camicie hawaiane. Lei è carina, elegante, pacata, ambisce a una storia seria e a una famiglia. Federico dice che non vuole una storia stabile e ammette senza mezzi termini che non è innamorato di lei. “Non le ho mai detto ‘Ti amo’, quando lei me lo chiede uso giri di parole per svicolare“, dice ridendo agli altri fidanzati. E quasi si rammarica dei regali e delle sorprese che lei fa quotidianamente: “Non posso dirle che mi piacciono delle scarpe che lei il giorno si presenta con le scarpe in regalo”, dice. E anche: “Se le dico ‘Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua ci sposiamo’, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua“. Gli esempi quelli belli. Insomma, il suo stargli troppo appresso lo infastidisce. Confida anche, senza pudore, che a letto non è un granché tra loro, lui non è convinto, lo fanno poco, lei non gli dà “la scintilla”. Ma allora perché? Boh. Eppure stanno insieme da 3 anni, non da qualche settimana. Anche gli altri fidanzati glielo hanno (timidamente) chiesto. Lei, sentite tutte queste cose, piange, si dispera e dice che poteva dirgliele prima queste cose. “Se non mi vuole perché sta con me?”. Effettivamente la domanda è lecita. Le altre ragazze la incoraggiano a lasciarlo perdere e a non perdere più tempo a pensare a lui, che è “uno schifoso”. Lei accetta il consiglio e comincia a conoscere uno dei single tentatori, ci parla, si fa spalmare da lui la crema, gli sorride quando lui la guarda negli occhi, dorme sulla sua spalla. Federico vede questi video e la sorpresa è evidente. non se lo aspettava. Però pochi istanti dopo dichiara a Filippo: “Non provo sensazioni, non provo gelosia, mi sento quasi sollevato“. Lunedì 3 luglio vedremo gli sviluppi.

Gabriela e Giuseppe

GIUSEPPE E GABRIELA

Anche le altre due coppie non se la passano bene. Gabriela e Giuseppe in questi primi giorni seperati, fanno in conti con cose non sapute l’uno dell’altro: lui scopre che lei fuma e si indigna, lei dice che lui non ha mai bevuto in vita sua. Entrambi sono infastiditi a morte dal vedere l’altro/a alle prese con un tentatore/tentatrice di turno. In realtà non succede niente di grave, ma il fastidio è evidente, in particolare quello di lui. Lui che a gennaio si era iscritto di nascosto a un sito di incontri (sbagliando però clamorosamente e dando il numero di cellulare di lei). Lei parlando con un tentatore dichiara che è già intenzionata a farla finita e a farlo rimanere malissimo quando alla fine gli dirà che esce dal programma da sola: “Gliela farò pagare“.

Perla e Mirko

MIRKO E PERLA

Mirko e Perla sono alle prese con una storia in ‘stanca’. Lei (che ha lasciato amici e famiglia a Salerno per trasferirsi da lui a Rieti e pare non averlo ancora superato) lamenta di essersi ritrovata ad annoiarsi a cena con lui (e questo la preoccupa pensando al futuro), di non avere argomenti in comune. Dice che lui e dipendente dal telefono e ce lo ha sempre in mano. Non le dà attenzioni, non le fa sorprese. E non prende mai l’iniziativa a letto. Lui si offende e replica che lei, da un po’ di tempo a questa parte, non è contenta di niente. “Qualunque cosa faccia, è quella sbagliata“. Come esempio racconta di una festa a sorpresa da lui organizzata per il compleanno di lei dove si ritrova, al momento della torta, con la faccia cupa e intristita. Lui dice di non aver capito perché, neanche noi.

Vittoria e Daniele

VITTORIA E DANIELE

Vittoria e Daniele, invece, hanno una situazione abbastanza indistricabile: lei vuole assolutamente un figlio (e gli ha dato la scadenza di novembre, se no lo manda a spendere per essere eleganti). Lui dice che non ci sono i presupposti, soprattutto perché non fanno altro che litigare. In tutto ciò viene fuori che lei non vuole più dormire con lui da un anno (dormono in letti separati) e che gli rinfaccia le poche attenzioni oltre che i pochi argomenti. Lui dal canto suo si trova poco desiderato (“A lei non piace il mio fisico, dice che sono troppo grosso”, dice il giovane palestratissimo a una meravigliata tentatrice). A un certo punto lei, in un video si lamenta per alcuni aspetti del suo carattere: parla troppo forte, è confusionario e anche troppo esuberante. Lui pare abbastanza perplesso e intento a decifrare questa parola.