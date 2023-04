Nikita Pelizon ha vinto il Gf Vip 7, ecco chi è

BOLOGNA – La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 è Nikita Pelizon, modella triestina di 29 anni. Dopo 197 giorni dentro la Casa (l’avventura di questa edizione è iniziata il 19 settembre), a spuntarla è stata proprio Nikita, l’ultima concorrente dello schieramento dei ‘persiani’ rimasti dentro la casa. Sempre fortissima all’esterno della Casa e tante volte immune nelle varie nomination che hanno contraddistinto i sei mesi di programma, alla fine Nikita Pelizon (una delle favorite per la vittoria fin dai primi mesi) ce l’ha fatta. L’ultima sfida è stata quella con la bella venezuelana Oriana Marzoli, rimasta insieme a lei nella casa per l’ultimo televoto flash dopo l’eliminazione di Alberto De Pisis. Le due, in realtà ‘nemiche’ nel corso del programma, hanno spento insieme le luci della Casa del Grande Fratello, che rimarranno spente fino al prossimo settembre, per la partenza della nuova edizione del programma (stando a quanto detto dal conduttore Alfonso Signorini salutando il pubblico dopo l’annuncio della vincitrice).

I PRECEDENTI REALITY

Prima di partecipare al Grande Fratello, Nikita era già conosciuta per aver preso parte ad altri reality show: ha fatto la ‘tentatrice’ prima a Temptaion Island (nel 2018) e poi anche a Ex on the beach, trasmissione questa dove si ritrova con il suo ex fidanzato Matteo Diamante, arrivato nel programma per aprirsi a una nuova storia d’amore. Nel 2022, poi, ha preso parte anche a Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca, dove si è presentata in coppia con un’altra modella, Helena Prestes: gareggiavano insieme con l’appellativo “Italia-Brasile”. Modella e influencer, Nikita è attiva sui social e su Instagram ha 209 mila follower.

LA CARRIERA DA MODELLA

Prima di cominciare la strada televisiva e le avventure nei reality, Nikita per diversi anni è stata una modella, carriera che ha intrapreso a 18 anni, quando decise di allontanarsi per sempre da casa e da una famiglia Testimone di Geova molto religiosa e praticante da cui si sentiva oppressa. Per fare la modella, dopo aver calcato le passerelle di Milano, ha passato alcuni anni in giro per il mondo, in particolare in Cina e Svezia.

L’INFANZIA E LA FAMIGLIA

Al Grande Fratello Vip, dove è entrata alla prima puntata del 19 settembre, Nikita a fine ottobre ha raccontato il dramma della sua infanzia complicata (non poteva festeggiare i compleanni, non faceva le ‘cose’ da bambini ma aveva sempre in mano il Vangelo), la brutta rottura con la famiglia (i suoi fratelli più grandi se ne erano già andati di casa e lei è stata praticamente costretta ad andarsene da casa perchè sua madre non condivideva la sua scelta di fare la modella) e anche il pensiero del suicidio. Con la famiglia i rapporti non si sono mai ricomposti del tutto. Nikita aveva spiegato di aver risentito i fratelli e anche i genitori, a cui voleva bene nonostante tutto e che riteneva essere stati comunque dei bravi genitori. Il suo sogno, aveva spiegato, era quello di riavere la famiglia di nuovo unita.

Durante la trasmissione, la sorella e il fratello sono andati a trovarla, con grande sorpresa di lei, e questo ha fatto intravedere la possibilità di un nuovo futuro. In occasione della serata finale del 3 aprile, poi, sono arrivati al Gf Vip anche i genitori di lei, con la mamma che le ha confessato di averla seguita in televisione (proprio lei che non voleva saperne) e di essere molto orgogliosa del suo percorso.

IL PERCORSO DENTRO LA CASA

All’interno del Grande Fratello, Nikita ha fatto parecchio fatica a integrarsi all’interno della Casa. È sempre stata vista come una persona piuttosto strana, sognatrice, un po’ fuori dal mondo. È stata ribattezza come la ‘principessa degli unicorni’, perchè a tratti infantile e a tratti immersa in un mondo tutto suo, votato alla meditazione e a un rapporto diretto con la Terra. Sempre serafica e sempre sorridente (in maniera a volte quasi fastidiosa), Nikita non ha mai perso la calma nemmeno quando si è trovata sotto attacco. Ed è successo molte volte. Alla fine, nelle ultime settimane, era molto isolata all’interno della casa, fatta eccezione per l’amicizia stretta con Antonella Fiordelisi dopo l’uscita di Edoardo Donnamaria. Nikita, fin dall’inizio del programma, ha messo in luce di avere un fortissimo seguito all’esterno. Si è scontrata con molti concorrenti della casa, con cui non sempre è riuscita a ricomporre.

L’AMICIZIA CON GEORGE E LA COTTA PER LUCA ONESTINI

Nikita ha stretto un forte legame di amicizia con il giovane George Ciupilan e si è presa una cotta molto forte per l’ex tronista Luca Onestini, ma lui in un primo momento si è molto irrigidito perchè non era interessato ad una storia con lei. I rapporti tra loro si sono raffreddati, ma poi nelle ultime settimane hanno saputo ricucire.

L’EX MATTEO DIAMANTE

Per alcune settimane è entrato in casa anche il suo ex Matteo Diamante, con cui Nikita ha avuto una storia d’amore durata tre anni: entrambi hanno detto di essere ancora molto legati e che si fosse trattato della storia più importante della loro vita. Hanno parlato a lungo, anche chiarendo alcune vicende del passato, ma tra loro non è riscoccata la scintilla. Nel corso del programma, è emerso che Nikita da qualche mese prima di entrare nella casa del Grande Fratello aveva intrapreso una relazione con Valerio Tremiterra, gestore di due importanti locali di Milano.