Temptation Island, ecco le 7 coppie in gara: cosa succede stasera

BOLOGNA – È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island, in onda stasera alle 21.30 su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity). A condurre il gioco dei sentimenti – dove sette coppie si mettono alla prova tra gelosia e mancanza – è sempre Filippo Bisciglia, che accompagnerà i concorrenti serata dopo serata, mostrerà loro i video della propria dolce metà e sarà il primo a fronteggiare le reazioni di rabbia e delusione dei concorrenti. L’edizione di quest’anno, che è l’11esima, è stata girata a l’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Un resort dove ormai il programma è di casa, così come la Sardegna del resto è stata spessissimo il set del programma, che da sempre si svolge in un resort di lusso.

LEGGI ANCHE: Ritorna Temptation island 2023: quando inizia e le coppie in gara

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA TRA FALÒ E GELOSIA

Il funzionamento del programma è noto: le sette coppie di fidanzati (tutte in qualche modo in crisi o con un problema all’orizzonte che fa loro decidere di mettersi alla prova) vengono separate e vivono in alloggi separati e senza possibilità di comunicazione. Gli uomini vivono con le 14 ‘tentatrici’, le donne con i 14 ‘tentatori’. Il programma è all’insegna del gioco della conoscenza e della messa alla prova della fedeltà e tenuta delle coppie col passare dei giorni. Ogni settimana, al fatidico falò settimanale, i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a ricevere rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi. Altre immagini vengono loro mostrate durante il giorno nel ‘pinnetto‘. Il vero rendez vous con il fidanzato è però soltanto quello durante il falò di confronto finale , dove i due fidanzati si incontrano per discutere, chiarirsi e decidere in definitiva se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano.

I ‘tentatori’ Le ‘tentatrici’

TENTATORI E TENTATRICI FAMOSI

Tra i tentatori già conosciuti in tv ci sono due ex corteggiatori del programma Uomini e Donne, Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa. Tra le tentatrici, invece, è un nome Greta Rossetti, che è molto conosciuta come influencer di Instagram (al momento conta quasi 160.000 follower).

LE COPPIE

Le coppie in gara sono appunto sette (e non sei come era ciroclato nelle scors esettimane): si tratta di Alessia e Davide (32 e 39 anni, insieme da 11 anni), Gabriela e Giuseppe (che hanno 19 e 24 anni, si presentano come fidanzati da sette anni), Daniele e Vittoria (33 e 32, fidanzati da 4 anni), Manu e Isabella (27 e 26 anni, legati da tre anni e mezzo), Ale e Federico (hanno 31 anni, stanno insieme da tre), Francesca e Manuel (23 e 30 anni, sono fidanzati da due anni e mezzo) e infine Perla e Mirko (25 e 26 anni, hanno una relazione da cinque anni). Come ogni anno, anche quest’anno si rincorrono le voci sul fatto che in realtà non tutte le coppie sarebbero genuine e che per alcuni il gioco sia solo ed esclusivamente un’occasione televisiva. In particolare, in rete molti sospettano che i milanesi Manu e Isabella e i napoletani Gabriela e Giuseppe non avrebbero in realtà nessun problema di coppia ma sarebbe tutta una finzione.

GABRIELA E GIUSEPPE

Gabriela e Giuseppe: stanno insieme da 7 anni, ma lei a gennaio ha scoperto che il fidanzato si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri con il nome di “american boy”. Racconta lei: “Per lui ho ssacrificato tutto, famiglia, scuola, amici, perchè a lui dava fastidio che andassi anche a comprare il pane da sola. Ma a gennaio ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, a un sito di incontri. Solo che per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e quindi io ho ricevuto un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Stasera ci dobbiamo vedere’ . E sul sito poi si faceva chiamare American boy”.

ISABELLA E MANU

Isabella e Manu: insieme da 3 anni e mezzo, la coppia è in crisi a causa delle differenze che ci sono tra i due. Lei è cresciuta nel centro di Milano, lui in un quartiere popolare, e non riescono a trovare un punto di incontro nonostante vogliano andare a convivere. Manu spiega: “Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse, io vengo da un quartiere popolare, lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo io Temptaion Island perchè sono molto innamorato di lei, sogno un futuro con lei e vorrei andarci a convivere, ma non troviamo un punto di incontro su dove andare. Il mio lamentarmi non dipende dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti, ma dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perchè ci sono troppe cose non vanno”.

ALESSIA E DAVIDE

Alessia e Davide: sono fidanzati da 11 anni, ma lei ha avuto una relazione con un altro uomo per ben due anni; lui l’ha scoperto, ma ha finto di non saperne nulla per più di un anno. Alessia decide di partecipare al programma per capire se riuscirà a riconquistare la fiducia del compagno. “Vorrei capire se possiamo continuare a stare insieme o ci dobbiamo definitivamente allontanare”, dice lei. E lui di rimando: “Voglio capire se riesco a perdonarla e a dimenticare quello che mi è stato fatto, perchè quando la guardo nelli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”.

VITTORIA E DANIELE

Vittoria e Daniele: fidanzati da 4 anni, lui si sente pressato dalla compagna che vuole a tutti i costi avere un figlio; Daniele, però, crede che non sia il momento. “Ho scritto io al programma perchè Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio, solo che per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo veramente troppo”. Lei dice che non lo sta pressando. Lui replica: “Mi hai detto o novembre o ti lascio”. Lei”: Si, e intanto sono passati altri due anni”. Daniele: “Ma non è che uno si mette insieme dicendo fra due anni facciamo un figlio”.

FRANCESCA E MANUEL

Francesca e Manuel: sono fidanzati da 2 anni e mezzo, ma si sono lasciati già diverse volte. Stanca del continuo tira e molla, è Francesca che ha scritto al programma per spronare il fidanzato a decidersi. Spiega infatti: “Siamo fidanzati da 2 anni e 4 mesi, ma Manuel ogni tre per due mi lascia e poi dopo un mesetto ritorna. Mi ha già lasciato 5 volte e io sono sempre lì che aspetto. Sono stanca a credo che dovrebbe chiarirsi se vuole stare con me o no”.

MIRKO E PERLA

Mirko e Perla: stanno insieme da 5 anni, e lei ha cambiato vita per amore, trasferendosi da Salerno a Rieti per stare con il fidanzato, ma le cose non sono andate bene. Dice Perla: “Per amore di Mirko mi sono trasferita a Rieti da Salerno, abbandonando famiglia, lavoro e amici. Ma nonostante i miei sacrifici non mi rende felice, perchè da due anni è diventata una persona apatica che non dà stimoli alla relazione”. Replica Mirko: “Io provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti, ma vedo un muro davanti a me, come se ogni cosa che faccio non è mai quella giusta”.

ALE E FEDERICO

Ale e Federico: stanno insieme e convivono da tre anni, ma hanno idee molto diverse di futuro: lei sogna il matrimonio e una famiglia, lui niente di tutto questo. Partecipano a Temptation Island per capire se la loro relazione può continuare. “Sono stanca del mio fidanzato, ho 31 anni e vorrei maggiori certezze, vorrei un matrimonio e una famiglia. Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”. dice Francesca, che è di Trieste. Federico è lontano anni luce: “La mia visione del futuro è completamente diversa, lo sai.. da una parte lei vuole assolutamente sposarsi, dall’altraio no. Non riesco proprio a immaginarmi”. Replica Francesca E allora cosa ci facciamo insieme?”, e scoppia in lacrime.