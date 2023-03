VIDEO | Primo appuntamento di Antonella ed Edoardo fuori dal Gf Vip: cena giapponese per i Donnalisi

ROMA – Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono finalmente riabbracciati dopo l’eliminazione della Vippona dal Gf Vip lunedì sera. La coppia nata durante la settima edizione del reality ha fatto molto parlare di sé per le liti accese di cui è stata protagonista negli scorsi mesi, come l’ultima per un panino che è costata la squalifica ad Edoardo. Ma l’amore si sa, non è bello se non è litigarello, e ora i due sembrano più innamorati che mai, tanto che lo speaker radiofonico è corso dalla sua amata non appena saputo che stava per varcare la porta rossa che l’avrebbe riportata alla vita reale.

I due hanno subito festeggiato, condividendo sui social la loro gioia con i tantissimi fan. Baci, abbracci, canzoni urlate in macchina e carezze nel letto. E poi? Poi finalmente il primo vero appuntamento dei Donnalisi.

Su Instagram Antonella ha documentato l’uscita tra i due: una romantica cena in un ristorante giapponese. La bella campana però si è fatta attendere, come documentato in uno dei video che appaiono sul social: dai 10 minuti promessi sono passate delle ore, in cui lo speaker ha dovuto attendere pazientemente che la compagna si preparasse per uscire. E dopo? Antonella mostra una foto di Edoardo da piccolo mentre lui mezzo addormentato le chiede di non filmarlo. Edoardo dal canto suo ha condiviso una storia del giorno dopo la romantica cena, in cui la coppia appare sorridente in viaggio in treno con una loro amica.