Harry Styles arriva a Venezia, social impazziti per il suo look: “È Elton John”

ROMA – A Venezia è finalmente giunto il giorno di Harry Styles, arrivato questa mattina al Lido per presentare il film ‘Don’t worry darling’ di cui è protagonista insieme a Florence Pugh. Ad accogliere l’ex frontman dei One Direction tantissimi fan in delirio, che lo hanno atteso il suo arrivo. E lui non ha tradito le aspettative, presentandosi con un look firmato Gucci, che ha mandato in visibilio il popolo social. Dopo la tutina rossa di Timothée Chalamet, a far impazzire il web (e generare ilarità) sono stati gli occhialoni di Styles, che a tantissimi hanno ricordato quelli di Elton John, tanto da diventare subito trending topic,

Video dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

ma sembra elton john HAHAHAAH pic.twitter.com/CUBEtlbcl5 — mary | TODAY (@_foolsvgold_) September 5, 2022

è impressione mia o Harry è UGUALE a Elton John? Dimostrano anche la stessa età 🤭 pic.twitter.com/JuXhtPGg57 — sara ◟̽◞̽ LIFE SUPPORT 2.0 (@wallsmeb) September 5, 2022

DON’T WORRY DARLING, DI COSA PARLA IL FILM CON HARRY STYLES

“Don’t Worry Darling” è un thriller psicologico audace, diretto da Olivia Wilde. Nel cast oltre Florence Pugh e Harry Styles, anche Nick Kroll (“How It Ends”), Sydney Chandler (“Pistol”), Kate Berlant (“Once Upon a Time… In Hollywood”), Asif Ali (“WandaVision”), Douglas Smith (“Big Little Lies”), Timothy Simons (“Veep”) e Ari’el Stachel (il prossimo “Respect the Jux”).

Alice (Pugh) e Jack (Styles) vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L’ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall’amministratore delegato Frank (Pine) – in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale – caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell’affiatata utopia del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo “sviluppo di materiali avanzati”, le loro mogli – tra cui l’elegante compagna di Frank, Shelley (Chan) – possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall’azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory.

Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché. Quanto è disposta a perdere Alice per svelare ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?

Presentato dalla New Line Cinema, “Don’t Worry Darling” sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 22 settembre 2022.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it