Assalto ai biglietti per Harry Styles, i fan lamentano malfunzionamenti

ROMA – Come era prevedibile, con il via alla prevendita dei biglietti per il concerto di Harry Styles a Reggio Emilia il 22 luglio 2023 a Campovolo, i fan del giovane cantante britannico hanno preso d’assalto le piattaforme dedicate. E, a quanto denunciano sui social network molti utenti, non sono mancati i disservizi. I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster solo per chi è iscritto a MyLiveNation, mentre la vendita generale partirà il 2 settembre alle 10.

Dopo pochissimi minuti dall’apertura delle vendite, erano già non disponibili tutti i biglietti nelle aree più vicine al palco della RCF Arena. Alle ore 13, erano ancora acquistabili solo i biglietti dei settori Blue Zone e Green Zone, i più distanti dal beniamino.

LE PROTESTE DEI FAN DI HARRY STYLES

Su Twitter, alcuni fan si sono lamentati per l’impossibilità di completare la procedura di acquisto sia su Ticketone che su Ticketmaster.

l'illusione di aver trovato ancora biglietti

Altri, invece, hanno protestato per le lunghe attese per riuscire ad accedere alla pagina di acquisto, ricordando anche l’esperienza vissuta nei giorni scorsi con i Coldplay.

Infine, secondo diversi utenti, Ticketone ha retto meglio di Ticketmaster alla caccia disperata dei fan al biglietto per l’ex One Direction.

comunque posso dire che inaspettatamente ticketone è stato super efficiente

LEGGI ANCHE: Caos biglietti Coldplay, Ticketone si difende: “La nostra vendita è stata regolare”

I BIGLIETTI PER HARRY STYLES A REGGIO EMILIA

Come riportato da Live Nation, l’Arena di Campovolo sarà divisa in otto settori: cinque zone colorate più tre sottopalco per i fan più accaniti di Harry Styles. Ecco i prezzi dei biglietti per settore:

Johnny’s Place: 172,70 euro

Hollywood: 172,70 euro

Bishopgate: 172,70 euro

Red Zone: 116,35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro

