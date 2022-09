VIDEO| Timothée Chalamet a Venezia 79, fan in delirio per il suo arrivo

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – Fan in delirio per l’arrivo alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia di Timothée Chalamet. Il giovane divo è sbarcato all’Hotel Excelsior per la premiere di ‘Bones and all’ di Luca Guadagnino. L’attore, per l’occasione, ha scelto un look rock ‘n roll di color rosso, schiena scoperta e occhiali scuri. Impeccabile. Ad attenderlo sul red carpet una grandissima folla di fan, accampati dalle 3 di questa mattina. Timothée (o “Timmy”, per gli amici) non si è risparmiato, dedicandosi ai suoi supporter.

