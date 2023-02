Al Gf Vip Antonino compie 28 anni. E rifiuta gli auguri di Onestini

BOLOGNA – Tanti auguri ad Antonino Spinalbese, ex coiffeur dei vip ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, al momento concorrente nella casa del Grande Fratello nel corso dell’edizione numero 7 del Gf Vip. Il bell’Antonino ha festeggiato insieme agli altri coinquilini i 28 anni che compie oggi, 1 febbraio. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, sono partite trombette e cori, accompagnati da auguri e cartelli da parte di (quasi) tutti i concorrenti. La concorrente che si è più di tutti attivata per riempirlo di affetto è stata l’influencer Giale De Donà, che gli ha scritto una lettera molto emozionante e gli ha fatto anche un regalo: una piccola boccetta di profumo (è quello di lei, “così mi avrai sempre con te“) e due maschere per il viso.

La lettera, però, che Antonino ha trovato sistemata in una scatola, è la cosa che ha colpito di più il giovane. Ecco il testo scritto da Giaele, che Antonino ha poi letto ad alta voce a tutti: “Caro Antonino, la mia ultima lettera non ti è arrivata e ho pensato di scrivertene un’altra. Ho tante cose che vorrei dirti ma inizio con grazie, per essermi sempre stato vicino, non ti sei mai fatto dei pregiudizi e hai subito visto oltre il mio essere a volte snob e superficiale. Tu mi conosci meglio di tutte le persone in questa casa e forse anche meglio delle persone nella vita reale. Mi sono fatta vedere al 100 % per quello che sono con te, dicono che chi trova un amico trova un tesoro e in questo il mio tesoro sei tu. Sei la mia più grande scoperta qui dentro, sei buono, generoso, e altruista. Anche se tante volte tendi a mostrare solo la tua parte del bello e dannato. So che nascondi molto di più e questa parte che hai da playboy non rispecchia la bella persona che sei e che ho conosciuto. Spero di portarti fuori da qui per continuare a coltivare la nostra amicizia e farci tutti i grattini che vogliamo senza farci riempire di insulti. Ti voglio bene, sei speciale“. Antonino, commosso, l’ha abbracciata dicendo che questa lettera era “il regalo più bello”.

Tra i tanti auguri fatti al vippone dagli altri concorrenti, sono arrivati anche quelli dell’ex tronista Luca Onestini, che ha con Antonino un pessimo rapporto. Mentre Antonino era circondato da amici che lo abbracciavano e gli facevano gli auguri, si è avvicinato anche Onestini: “Posso farti gli auguri? Io te li faccio, buon compleanno Antonino”, ha detto il ragazzo al coinquilino. Antonino, però, non ha reagito bene. E non si è trattenuto da un commento glaciale: “Odio la finzione, non apprezzo, però grazie“. E ancora: “Io non li avrei fatti Luca, sono sincero. Personalmente non amo queste cose, le trovo finte”. interviene Edoardo tavassi :”Dai però è una cosa carina..”. Antonino: “Non sto dicendo che non sia carino, ma io non amo queste cose”. Onestini si è giustificato: “Il buon compleanno te lo faccio, siccome io non li ho ricevuti da persone con cui non ho un rapporto.. Con te non c’è, ma il buon compleanno te lo faccio. Non vuol dire niente di più”. Intanto, in sottofondo, imperversava Raffaella Carrà con “Tanti auguri”. Se Luca ha scelto di fare gli auguri ad Antonino nonostante la freddezza tra loro, l’altro grande ‘nemico’ dell’ex di Belen è invece rimasto muto e in disparte: le immagini della Casa hanno infatti mostrato Edoardo Donnamaria che durante i festeggiamenti era seduto da solo a un tavolo a mangiare.

