Gf Vip, resa dei conti Onestini-Soleil. Lei: “Non ho tradito per prima, ti saluta Cristina”

ROMA – Scintille al Gf Vip tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Il concorrente e l’opinionista del reality si sono trovati nello studio del programma per un faccia a faccia ad alta tensione. La settimana scorsa Soleil ha fatto il suo ingresso nel programma in sostituzione di Sonia Brugarelli e da subito non ha risparmiato critiche all’ex fidanzato, puntando il dito contro il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon, con la quale ha avuto una love story da poco terminata. Onestini dal canto suo ha attaccato l’opinionista, sia nel corso della puntata, che durante la settimana parlando con i suoi compagni: “Dovrei essere io ad avercela con lei, non il contrario. Ma fatti una vita”.

Ieri sera il faccia a faccia. Onestini, invitato dal conduttore Alfonso Signorini, a chiarire il motivo della l’astio tra i due ex ha dichiarato: “Era 2017, io purtroppo stavo con lei. Entro nella casa e dopo due settimane questa mi tradisce con un altro. Dopodiché lei chiude, io accetto la cosa e in tutti questi anni non ho rilasciato neanche una parola su di lei”.

Secca la replica di Soleil: “Tutto quello che non hai detto in sei anni l’hai detto in una settimana. Sei un bugiardo pericoloso“. Poi la stoccata: “Io ti ho lasciato perché ti ho scoperto, quella che ha tradito per prima non sono io. Compravi follower. Ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi per cui a un certo punto ho detto adios. Sei un manipolatore, porti allo sfinimento le persone”. L’opinionista quindi si è congedata con un “Ti saluta Cristina”, incuriosendo Signorini e il pubblico da casa.

CHI È CRISTINA, LA EX DI LUCA ONESTINI

La persona a cui si riferisce Soleil è Cristina Porta, ex di Luca Onestini conosciuta nel reality spagnolo ‘Secret Story’, vinto proprio dal modello. La love story è naufragata in malo modo e negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato accuse pesantissime nei confronti del Vippone in un confronto con il fratello di Onestini in un programma spagnolo: “Sono successe cose molto gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove”, le parole di Porta.

.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it